Semjénháza–Szalai-Edelholz Zalalövő 1-3 (0-3)

Semjénháza, 20 néző. Jv.: Lakics P.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács P., Horváth P., Schuller (Dobri), Körösi, Csongár, Novák (Bagó), Kapuvári, Pápai, Kozári, Bakos (Szilágyi). Edző: Kovács Imre.

Zalalövő: Balogh B. – Csik, Agg (Kozics), Horváth T. (Molnár Á.), Bekes, Kellner (Péter), Elek, Radics, Cseresznyés, Vizsy (Mesics), Horváth D. Edző: Ostrom János.

A Jóisten beleszólt ebbe a mérkőzésbe, mert akkora eső volt, hogy állt a játéktéren a víz, és evvel elvette a hazai pálya előnyét. Ezért Nagykanizsán, a műfüves pályán kellett lejátszani a találkozót, amit a hazai játékosok nem szeretnek, ez meg is látszott az eredményen. Igaz, hogy a semjénházaiak a kilencven percből nyolcvanat az ellenfél térfelén voltak, de hiába a hazai fölény, a vendégek négyszer mentek el a kapuig, ebből három gólt rúgtak. A Semjénházának nem sikerült feltenni az i-re a pontot, és az egész éves munka gyümölcse – a bronzérem – ezzel a vereséggel elúszott. Kárpáti István, a klub elnöke hozzátette: „Így is büszkék lehetnek a játékosok, mert ezt az eredményt 10-11-en érték el, folyamatos sérüléshullám miatt. Ezért csak gratulálni lehet nekik. De meg kell említeni az edzőt is, Kovács Imrét, mindig nagyon jó taktikát talált ki, neki is csak gratulálni tudunk. Köszönjük a nézőinknek is az egész éves buzdítást, és mindenkinek jó pihenést kívánunk, és egy kis pihenő után jövünk vissza, és reméljük, hogy jövőre már éremmel a nyakunkban fejezzük be a bajnokságot. Hajrá Semjénháza!”

Gólszerzők: Körösi, ill. Kellner, Horváth T., Horváth D. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Zalaszentmihály–Lenti TE 6-5 (2-2)

Zalaszentmihály, 100 néző. Jv.: Dávid J.

Zalaszentmihály: Nagy D. (Borsos) – Csilits, Horváth D., Vida, Soós Márk (Szentgyörgyvölgyi), Varga P., Soós B. (Janda Z.), Soós G., Horváth M. (Soós Máté), Janda M., Tricsli. Játékos-edző: Biczó Attila.

Lenti TE: Balogh B. – Simon, Bakos, Biharvári, Sárkány, Lovrencsics, Takács, Kondákor (Kiss K.), Mentes, Orbán (Koczor), Tóth B. (Illés). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Lendületes iramú mérkőzésen, gólgazdag játékkal szórakoztatták a kilátogató közönséget a csapatok. A küzdésből jelesre vizsgázó hazaiak a hajrában szerzett 11-es góllal megérdemelten nyerték a találkozót.

Gólszerzők: Soós Márk (2), Soós B., Varga P., Soós Máté, Soós G. (11-esből), ill. Sárkány (3), Tóth B., Takács. Jók: az egész csapat, ill. Sárkány. U19: Zalaszentmihály–Lenti TE 1-4.

Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák–Zalaszentgrót 1-2 (1-0)

Kiskanizsa, 70 néző. Jv.: Farsang B.

Kiskanizsa: Szőke R. – Jagarics, Völgyi, Kotnyek, Petánovics, Anger, László R., Ötvös, Dolmányos, Póka B., Piecs. Játékos-edző: László Roland.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Penczák, Buzási, Csik, Kiss L., Kiglics, Farkas F. (Takács M.), Tóth D., Kulcsár R., Horváth B., Ferenczi. Edző: Jankovics Péter.

A dobogós helyezések szempontjából volt igazán jelentősége a kiskanizsai mérkőzésnek, így a néhány kilométerrel arrébb, a nagykanizsai műfüvesen sorra került Semjénháza-meccsről is vártak alighanem információkat a szentgrótiak. Ennek ellenére kimondottan „minimál stílusban”, tehát szűk kerettel érkeztek a vendégek Kiskanizsára, ahol a hazaiak egy védelmi megingást kihasználva okos góllal meg is szerezték a vezetést. A Zalaszentgrót kispadjáról többször hangzott el a nyugodtságra, kellő türelemre intés, s ennek ugyan az első félidőben nem, a második 45 perc elején már meg is lett a gyümölcse: az egyenlítő találat (miként a Sáska vezetése is), egy behulló labdát követően zörrent a háló. Onnantól sem játszott alárendelt szerepet a Kiskanizsa, ugyanakkor a szerfölött szerencsétlen módon esett öngól, vagyis a második szentgróti találat nem jött jókor a számukra. Volt még idő persze onnantól is bőven az eredmény „kozmetikázására”, viszont a ZVFC használta azt a rutinját, mely a több éve együtt lévő keret – egyik – erősségét adja, s mely végül a tabella második helyére repítette őket ebben a szezonban.

Gólszerzők: Póka B., ill. Kiss L., Kotnyek (öngól). Jók: Póka, Ötvös, ill. Kiss L., Kulcsár R. Kiállítva: Völgyi (94.).

Femat Csesztreg–Kinizsi Gyenesdiás 7-0 (3-0)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Kondákor M.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Pál (Horváth Ri.), Szekeres (Németh D.), Horváth Ro., Kiss Ba., Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá., Őri M., Elek. Edző: Tamás Tamás.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Hegyi, Fellner, Tarnóczai, Bertók (Kocsis), Besze, Tóth B., Ács (Jeles), Zsiga, Sipőcz (Kiss M.). Edző: Kocsis Norbert.

A szezon zárómérkőzésén a Csesztreg ilyen arányban is megérdemelten, magabiztosan verte a végig rendkívül sportszerű Gyenesdiás együttesét. A többi pályán kedve­zően alakuló eredmények miatt a hazai csapat megszerezte a szezon egészét tekintve megérdemelt harmadik helyet, így kezdetét vette az ünneplés. A csesztregiek köszönik a szurkolók egész éves biztatását, és kellemes nyári szünetet kívánnak mindenkinek!

Gólszerzők: Kiss Ba. (3), Németh D. (2), Szekeres, Őri Cs. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Csesztreg–Gyenesdiás 6-3.

Technoroll Teskánd–Szepetnek 9-3 (4-0)

Teskánd, 200 néző. Jv.: Varga P.

Teskánd: Pergel D. (Horváth P.) – Bailo, Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Nagy M., Bontó, Major (Szekeres), Bolla, Molnár A. Edző: Pergel Attila.

Szepetnek: Szekeres – Fadgyas, Pál Mi., Szabó Be., Horváth M., Nagy T., Szabó Ba. (Pál F.), Déri, Szilágyi (Szabó M.), Orsós, Pál Ma. Edző: Németh István.

Sportszerű mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született, ami után kezdődhetett a megérdemelt teskándi fieszta.

Gólszerzők: Bontó (2), Pergel B. (2), Molnár A., Bai­lo, Hetesi, Nagy M., Fadgyas (öngól), ill. Orsós (2), Horváth M. Jók: az egész csapat, ill. Szekeres, Nagy T., Orsós. U19: Teskánd–Szepetnek 6-4.