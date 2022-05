Nem nehéz kitalálni: ezen a délutánon nem vár gála­meccs az egerszegiekre. Mégpedig azért nem, mert a Kisvárda–ZTE FC találkozó egyike azon párosításoknak, melyeknek még – legalábbis a hazaiak szempontjából – van tétjük. A Kisvárda és a Puskás Akadémia között dől el ugyanis az ezüst- és a bronzérem sorsa, közülük pedig az egerszegiek aktuális ellenfele áll egyelőre a második helyen. Közben a Honvéd és az MTK a ki­esés elkerüléséért fut versenyt, a két fővárosi együttes közül előbbi két ponttal áll jobban riválisánál. Az utolsó fordulóban MTK–DVSC, illetve Puskás FC–Bp. Honvéd találkozókat rendeznek, ugyanúgy holnap 16 órától, mint a ZTE kisvárdai fellépését.

A ZTE FC zsinórban öt vereséggel a háta mögött várja a zárást, de legrosszabb esetben is a 9. helyen végez, illetve elcsípheti még a 6. helyezést is. Ez utóbbihoz persze győzelem szükséges. Az egerszegi csapat már pénteken elutazott az ország másik felébe, mert – mint megtudtuk – egy kis összekovácsolódásra is fel akarták használni ezt az utolsó bajnoki alkalmat.

– A vezetőség úgy érezte, kell egy plusznap ahhoz, hogy még jobban összecsiszolódjunk, így pénteken és szom­baton Balmazújvárosban végezzük az utolsó két gyakorlást, és szombat este onnan utazunk át Kisvárdára – mondta Molnár Balázs, a ZTE FC megbízott vezetőedzője. – A csapatkohézió erősítése terén is hasznos lehet ez a két nap a mérkőzésig. Csak kisebb sérülések vannak a keretben, így szombat este dől el végleg, hogy miként állunk majd fel a Kisvárda ellen.

A zalai szakember is tisztában van az erőviszonyokkal, hiszen az elmúlt hetek formája ismeretében a Kisvárda ennek a találkozónak a favoritja, de itt nem csak ez számít majd. A ZTE FC ugyanis megszabadulna a vereségszériától, és erre ebben a szezonban ez lesz az utolsó alkalma.

– Nem mi vagyunk az esélyesek, egy éles Kisvárda fut ki ellenünk a pályára – vázolta várakozásait a szakvezető. – A hazaiak meg akarják szerezni az ezüstérmet, ezt mi is jól tudjuk. Számunkra viszont az önbecsülés most a legfőbb szempont, ezért a csapattól azt várjuk, hogy odategye magát a mérkőzésen. A Honvéd elleni győzelem óta nem éreztük a társaságban azt a „fűszert”, mint korábban, de nagyon bízunk benne, hogy az utolsó mérkőzésre ez is megváltozik.

A forduló a Mezőkövesd–Újpest meccsel indult, az említett vasárnapi találkozók mellett pedig szombaton Gyirmót–FTC (14.45) és Fehérvár–Paks (18.30) mérkőzéseket rendeznek még.