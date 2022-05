19. forduló:

Siófok U22–Hévíz 39-29 (20-11)

Siófok, 100 néző. Jv.: Tóbiás, Végh.

Hévíz: Molnár – Pem 2, Balogh B. 5, Holczbauer 7, Burghardt L. 3, Burghardt V. 7, Fekete. Csere: Horváth (kapus), Csamangó 1, Horváth L. 1, Petruska 3, Holczer, Gergály. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Jól kezdett a Hévíz (4-5), és a 22. percig a folytatásban is felváltva estek a gólok. Ettől kezdve azonban a vendégek 10 percig gólképtelenek voltak, a házigazda viszont 8 találattal tulajdonképpen eldöntötte a találkozó sorsát. A Siófok sok ziccert és könnyű gólt lőhetett, így alakult ki a sokgólos mérkőzés, illetve a nagy különbség. A látottak alapján a végeredmény reális.

Kissné Gliba Adrienn: „Nem ilyen meccsre számítottam, az ellenfél az idő nagy részében uralta a játékot. Nálunk hiányoztak a védések is.”

Tungsram SE–Gárdony-Pázmánd U22 22-33 (12-19)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Marosi, Pap E.

Tungsram: Dudora – Szmodics D. 5, Szabó E. 2/1, Füstös 3, Horváth A. 4, Kovács B., Szmodics V. 2. Csere: Tóth V. (kapus), Ács, Andor, Csivre E., Csivre V. 3, Kovács D., Majoros 3/1. Edző: Baranyai Zsolt.

A találkozó során a házigazda Tungsram SE sebességben nem tudta felvenni a versenyt a tabella hatodik pozícióját elfoglaló ellenféllel. A Kanizsa próbálkozott, de legtöbbször nem tudta lassítani ellenlábasa iramát, emellett pedig a vendéglátók sok technikai hibát is elkövettek. Ezúttal a védekezés sem volt rendben Baranyai Zsolt csapatánál, mely mindent összevetve jobb erőkből álló együttessel találkozott, ám a mutatottnál biztosan többet vártak maguktól a nagykanizsaiak és a jövőben is jóval többet kell nyújtaniuk, ha el akarják érni céljaikat.

20. forduló:

Hévíz SK–DKKA U22 34-37 (13-18)

Hévíz, 50 néző. Jv.: Kertész, Szincsák.

Hévíz: Molnár A. – Holczer, Balogh B. 1, Holczbauer, Burghardt L. 5, Burghardt V. 9, Horváth L. 3. Csere: Horváth Sz. (kapus), Csamangó L. 6, Csamangó N. 6, Fekete 3, Borsi 1, Gergály, Morácz, Pem. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Rövid idő alatt kezükbe vették a kezdeményezést a vendégek, akik eredményes labdaszerzéseikből villámgyorsan indítottak és sebészi pontossággal dobtak kapura (12. p.: 8-2). Időkérést követően a Hévíz is elkezdte saját játékát és lassan faragni kezdte a különbséget, fordulás után már 16-18-ra is felzárkózott a házigazda. Ekkor különösen jól jött volna az időközben kimaradt két büntető, hiszen lélektanilag sokat segített volna az egyenlő állás. Helyette ismét hat gólra nőtt a különbség, bár a játék kiegyenlített maradt. Az utolsó percekben ismét inkább hévízi gólok születtek és apadt is a hátrány, de az idő elfogyott és már nem sikerült kiegyenlíteni.

Jók: Csamangó N., Csa- mangó L., Burghardt V.

Rinyamenti KC Nagyatád–Tungsram SE Nagykanizsa 23-23 (14-12)

Nagyatád, 100 néző. Jv.: Szászfai, Tasnádi.

Tungsram: Dudora – Szmodics D. 2, Szabó E. 9/1, Füstös, Horváth A. 5, Csivre V., Szmodics V. 1. Csere: Tóth V. (kapus), Kovács B. 3/3, Majoros 3/2, Csivre E., Ács, Andor, Csivre E., Kálovics E., Kovács D. Edző: Baranyai Norbert.

Kimondottan erős csapat otthonában játszottak a kanizsaiak, akiknek azonban sikerült jól felkészülniük az ellenfélből. Baranyai Zsolt tanítványai a mérkőzés nagy részében betartották a kitalált taktikát és kis szerencsével akár nyerhettek is volna, de a döntetlen miatt sincs okuk szomorkodni. A zalaiak így sikerélménnyel készülhetnek a listavezető PEAC vasárnapi fogadására.