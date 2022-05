Legutóbb 2016-ban rendeztek hasonló országfutást, melynek célja és a mostani eseményé is azonosak. A 25 fős katonaváltó ezzel a rendezvénnyel kívánnak tisztelegni a Magyar Sport Napja (május 6.) és a Magyar Honvédelem 174. évfordulója előtt, hiszen május 21. pedig a Honvédelem Napja.

Azonban nem csak ők futnak, mármint a Magyar Honvédség állományából kijelölt katonák, hanem országszerte bárki csatlakozhat hozzájuk. Zala megyében is ezt tervezik. Május 10-én, kedden ér megyénkbe a váltó, amely 17 zalai települést fog érinteni.

A tervek szerint ezen a napon 13 óra körül ér Zalába a staféta, amely Nagykutas-Kispáli, Zalaegerszeg-Bocfölde - Sárhida- Bak - Pölöske - Zalaszentmihály- Pacsa- Dióskál - Egeraracsa-Zalaszabar-Nagyrada-Garabonc-Zalakaros-Galambok-Zalakomár útvonalon halad majd. Minden érintett település vezetője egy, a város, illetve falura jellemző motívumokkal ellátott szalagot köt a futók stafétabotjára.



Iskolák és más szervezetek is csatlakoznak, illetve csatlakozhatnak majd a váltóhoz, és a zalai szervező 20. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda eddig már megkereste az érintett iskolákat. A zalai megyeszékhelyen például számos programot is szerveztek. A Ganz Ábrahám Szakgimnázium kadétjai is kiveszik a részüket a szervezésből, az Október 6. téren például a II. világháborúban elesettek emlékére emelt emlékművet megkoszorúzzák, ahonnan az iskolások a rendvédelmi szervek képviselőivel együtt egy 1,5 km-es városkört megtéve érkeznek a Dísz térre. Zalaegerszeg központjában a 20. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda 12 és 17 óra között toborzót is tart fiatalok számára. Több bemutató rendezvény is színesíti a programot, többek között judo, katonai tűzszerész, rendőrségi kutyás bemutató, vagy éppen az alaki kiképzést bemutató esemény is.



Mindeközben az emlékfutáshoz kapcsolódóan a Magyar Vöröskereszt május 10-én 11.00 és 18.00 óra között az Art Moziban véradást is hirdet az eseményhez kapcsolódóan. KA