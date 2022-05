A létszám kérdése sarkalatos pont az érintettek számára, és a megyei igazgató ezt a fontos kérdést már a beszélgetés elején igyekezett tisztázni. A sportvezető kijelentette: a szándékuk az, hogy az I. osztályú pontvadászat tizenhat csapatos legyen.

– A megyei I. osztályú induláshoz minden évben meg kell újítaniuk az érintetteknek az amatőr licencet – szögezte le a megyei igazgató. – Azoknál a csapatoknál is elvégeztük a szükséges pályabejárást és ellenőriztük a feltételek meglétét, amelyek a II. osztályban esélyesek a feljebb lépésre, így a Police-Ola, a Böde és a Becsehely csapatainál is jártunk. Szeretnénk ugyanis feltölteni az első osztályú bajnokságot tizenhat csapatosra. Jelenleg tizenhárom csapat tagja a mezőnynek, de már biztos, hogy a Tarr Andráshida SC kiesik az NB III-ból. A kérdés az, hogy a bajnok Technoroll Teskánd csapata feljut-e a harmadik vonalba vagy sem. Ez azonban csak az osztályozók sorsolása, illetve lejátszása után derül ki. Mire ezek a párharcok eldőlnek, a feltöltés szabályainak megfelelően szeretnénk elérni a tizenhat csapatos létszámot a megyei I-ben.

A Zalaszentgrót (sárga) és a későbbi győztes Teskánd csapatai kivonulnak a Zala Megyei Kupa döntőjére

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Józsi György a beszélgetésnek ezen a pontján igyekezett nyomatékosítani, hogy nem tervezik megváltoztatni a megyei bajnokság jelenlegi rendszerét. Mindezt elmondása szerint azért kell hangsúlyozni, mert akadt némi félreértés ez ügyben, ami az öregfiúk bajnokság remélt indítása miatt alakult ki.

– Munkatársaimmal készítjük a bajnokságok kiírását és valóban tervezzük, hogy öregfiúk bajnokságot is szervezzünk – árulta el Józsi György. – Korábban is ismert volt, hogy az öregfiúk saját szervezésben játszanak egymás közt mérkőzéseket, mi pedig megkerestük a csapatok vezetőit, és felajánlottuk, hogy kiírjuk a 35 év felettiek bajnokságát, ha erre lesz megfelelő fogadókészség a megyében. Itt kell hangsúlyozni, hogy ez egy teljesen új bajnokság lenne és semmiben nem érintené a megyei első, másod- és harmad­osztályú pontvadászatokat. Az ügyben meghallgattuk a csapatok kéréseit, igényeit, ám mivel nem tudott minden csapat vezetője eljönni a találkozónkra, készítettünk egy kiírást. Ezt elküldtük a csapatoknak is, és a napokban újra találkozunk majd, hogy megvitassuk, a leírtak mennyiben felelnek meg számukra. Illetve az időközben érkezett észrevételeket is igyekszünk beépíteni a koncepcióba.

A megyei igazgató elmondta azt is: folytatják a női bajnokságot, sőt, szeretnék, ha még több csapat indulna a sorozatban. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az FC Nagykanizsa is indít csapatot a női NB II-ben, ahol jelenleg az ADA Nova és a ZTE FC is szerepel. A megyei női bajnokságban induló csapatok számát szeretnék növelni, s ahogy elhangzott, a közeljövőben a csapatok vezetőivel ugyancsak szeretnének találkozni és egyeztetni.

Józsi György elmondta még, hogy a koronavírus-világjárvány miatt az elmúlt időszakban elmaradt nemzetközi találkozóikat újra megszervezik. Június 23-tól például a megyei szövetség vendégül látja négy napra a marosvásárhelyi Szász Adalbert Sportiskola U11-es és U16-os korosztályú együtteseit, amelyek természetesen mérkőzéseket is játszanak majd helyi gárdákkal itt tartózkodásuk alatt.