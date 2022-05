Az idei teke-világbajnokság, illetve -világkupa Észtországban zajlik, azonban csak az U18-as és U23-as korosztályoknak rendeznek csapatversenyeket is, míg a felnőtteknél ezúttal kizárólag egyéni küzdelmek lesznek.

Ami a jó hír, hogy mindhárom korosztályban van zalai induló, vagyis magyar válogatott. Az U18-as korosztályban Oswald Dániel (ZTK-FMVas), az U23-as együttesben László Kata (ZTK-ZÁÉV TK), Borsos Bence (ZTK-FMVas), valamint Oswald Dániel ebben a korosztályban is indul. A felnőtteknél Kakuk Levente (ZTK-FMVas) és Kozma Károly (ZTK-FM-Vas) öltheti magára a címeres mezt.



Az egészen május 28-ig tartó sorozatot az U18-as korosztály kezdte, akiknek hivatalosan világkupa-küzdelmet jelent az észtországi viadal. Mindenesetre jól indult úgy magyar, mint zalai szempontból a sorozat, ugyanis az U18-as nyitányon Oswald Dániel vegyes párosban Kis-Horváth Lucával, a Rákoshegy versenyzőjével aranyérmet szerzett 1217 fával. Oswald 624 fát ütött, és jól érzékelteti a verseny szorosságát, hogy a magyar páros mindössze egy fával előzte meg a szlovák kettőst. Oswald Dániel tavaly a szlovéniai világkupáról is két éremmel (egy arany, egy ezüst) tért haza. Annyit még megtudtunk, hogy a gellénházi tehetség az új szezonban kölcsönben majd Szentgotthárdon játszik, a minél több játéklehetőség érdekében.