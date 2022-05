A Tavaszi Kupára a sportlövők három kategóriában (női, senior, veterán) nevezhetnek, a csapatversenyben pedig a sportág hagyományainak megfelelően háromfős csoportok vetélkednek majd. A verseny során 75 korongot kell a résztvevőknek teljesíteniük.

Németh László, a rendező egyesület elnöke elmondta: a hagyományos dunántúli koronglövő versenysorozat is elindult, de idén már Lutra Kupa néven. Módosultak a helyszínek és a szervező egyesületek összetételében is van változás.

– A Noszlopi Lövész Egyesület ez évtől már nem vesz részt a sorozatban, így értelemszerűen a noszlopi lőtér is kiesett a jól bevált helyszínek közül – mondta Németh László. – Helyettük a ravazdi lőtér ad helyet az egyik fordulónak, ennek köszönhetően a Lutra Kupa keretében továbbra is öt verseny várja a koronglövőket. Két forduló, a kemenesmagasi és a ravazdi már le is zajlott, a Lutra Kupa következő eseménye június 18-án, Uzsán lesz.

A Lutra Kupa versenysorozatát hét kategóriában hirdették meg. A csapatverseny, a női és a veterán kategória mellett indítottak versenyt a 25 év alatti fiatalok, azaz a juniorok részére, a senior kategóriát pedig három részre (vadász, haladó, sport) bontották. A Lutra Kupa két utolsó fordulója Zala megyei helyszíneken zajlik majd: július 16-án Zalalövőn, augusztus 6-án pedig Gyenesdiáson lesz verseny.