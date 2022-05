A múlt héten mi is megírtuk, hogy sajtóhírek szerint a Ferencváros együttesét 2012-2013-ban irányító holland szakember is esélyes a ZTE FC kispadjára. Az 58 esztendős edző pályafutása igencsak gazdag, hiszen a holland élvonalbeli játékospályafutás után dolgozott akadémiákon (Grasshoppers, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Salzburg, RB New York), aztán a Ferencvárossal 2013-ban az 5. helyet szerezte meg az NB I.-ben, ám ugyanebben az évben decemberben elváltak az útjaik az Üllői útiakkal.

Ricardo Moniz később a Legia Gdansk, az 1860 München, a Notts County, az FC Eindhoven, a Randers és az Excelsior menedzsere volt, jelenleg pedig a Hamburger SV egyéni edzője. Ami esetében a ZTE FC mellett szólhat, az a „fiatal vonal”. Pályájából kitűnik, hogy éveket dolgozott tehetségekkel, a ZTE FC pedig nem titkoltan a jövőben szintén fiatalokra (is) szeretne építeni. A kellő rutin is megvan Moniznál, hiszen dolgozott magasan jegyzett futballkultúrájú országok profi, első osztályú csapatainál. Nem mellesleg: dolgozott már Magyarországon, vagyis belekóstolt a hazai futballéletbe.

A Nemzeti Sport ugyanakkor arról is írt, hogy Lipcsei Péter is leülhet az egerszegi kispadra, ami annak fényében logikus lépés lenne, hogy a június elsejétől sportigazgatóként érkező Dragóner Attila eddig annak a Soroksárnak az ügyvezetője, ahol a korábbi 58-szoros válogatott és ferencvárosi kedvenc Lipcsei évek óta a vezetőedző. Ott is sok a fiatal...

Kedden aztán a ZTE honlapján jelent meg egy értékelő beszélgetés Végh Gábor többségi tulajdonossal, aki már egy kicsivel konkrétabb információval is szolgált: „ Azt gondolom, hogy rátaláltunk arra a szakemberre, aki az elképzeléseinknek mindenben megfelel. Közel vagyunk a megállapodáshoz egy jó nevű, külföldi vezetőedzővel, akivel szóban már meg is egyeztünk, és reményeim szerint a felkészülést már vele fogjuk elkezdeni.”

Ez alapján inkább Ricardo Moniz érkezése várható – de persze csak akkor, ha valóban ő az a szakember, akivel intenzíven tárgyalnak.