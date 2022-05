Windoor-Páterdomb–Sportklub Gutorfölde 1-1 (1-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Vass Zs.

Páterdomb: Lóránt – Németh B., Gyenese R. (Balázs), Méhes, Csurgai B., Csikós, Pánczél, Pántya, Boronyák, Csurgai D., Gyenese T. Edző: Horváth András.

Gutorfölde: Gombos – Paucsa, Cserép, Major Á., Tuboly, Jakab, Szabó B., Major G., Bujtor, Lecsek (Jandó), Millei (Józsa). Edző: Varga Róbert.

A hazai csapatnál gyorsan jött a kiállítás, de nem illetődtek meg, s tíz emberrel is vezetést szereztek. A végig jól küzdő vendégcsapat a 90. percben egyenlíteni tudott. A PLSC vezetősége, csapata mielőbbi jobbulást kíván Bodó Krisztiánnak, a gutoriak játékosának.

Gólszerzők: Méhes, ill. Paucsa. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. Kiállítva: Csikós (13., Páterdomb). U19: Pá­terdomb–Gutorfölde 0-4.



Letenye–Sava Bors(f)a-­Borsfa 4-3 (1-0)

Letenye. Jv.: Aczél L.

Letenye: Kondricz – Sznopek, Móricz, Karsai (Farsang), Balazsin, Bogdán (Kovács I.), Szente, Papp D., Kanizsai, Hofstadter, Ernszt (Visnovics).

Borsfa: Horváth J. – Németh D., Czigány, Bocskor, Somogyi, Lervencz, Farkas M., Bekő, Kodela, Kanizsai, Szakony (Bethlen). Edző: Gérnyi István.

A hazai csapat egy megnyert mérkőzést saját magának tett nehézzé, végül sikerült otthon tartania a három pontot.

Gólszerzők: Kanizsai, Szente, Ernszt, Hofstadter, ill. Farkas M. (2), Bocskor. Jók: Hofstadter, Kanizsai, ill. az egész csapat. U19: Letenye–Borsfa 3-2.



Kertigepvilag.hu-Böde–Police-Ola 0-1 (0-1)

Böde. Jv.: Földszin A.

Böde: Széplaki – Mavolo, Propszt (Lepár), Kiss M., Éder T., Flander, Éder G., Szerdahelyi, Sebők, Horváth Sz. (Szente), Turi. Edző: Kósa László.

Police-Ola: Kovács G. – Tausz (Ferenczy), Toplak B. (Makovecz), Cseke, Darabos (Kócza), Toplak G. (Tóth D.), Mikó, Hajas, Keskeny (Langer), Szekeres, Lukács (Igazi). Edző: Konrád Péter.

A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Gólszerző: Toplak B. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. U19: Böde–Police-Ola 0-1.



ADA Nova–Cserszegtomaj 3-3 (0-1)

Nova. Jv.: Tóth A.

Nova: Lendvai – Varga T., Süket, Nunkovics, Szili, Nagy J., Szekeres, Simon, Hajdu, Horváth Ti., Horváth Ta.

Cserszegtomaj: Emecz – Boros, Lénárd, Mikola (Heberling), Kovács Ri., dr. Belák, Kovács I., Kovács Ro., Németh Sz., Szeles, Vass. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Egyenlő erők küzdelmében igazságos döntetlen egy izgalmas és változatos mérkőzésen.

Gólszerzők: Szekeres (2), Simon, ill. Lénárd (2), Kovács Ri. Jók: az egész csapat, ill. Kovács Ri., Lénárd, Boros. U19: Nova–Cserszegtomaj 2-0.



Z-NET Telekom Becsehely–Zalaware-Botfa 5-0 (4-0)

Becsehely. Jv.: Vass Zs.

Becsehely: Iványi (Takács) – Májer S., Bölcz, Török Mi., Fási (Török Má.), Májer M., Szakony (Neuman), Födő, Molnár M. (Balassa), Navracsics, Turi (Horváth F.). Edző: Vittman Ádám.

Botfa: Szilasi – Jankovics, Olasz, Regel, Sziráki, Nagy P., Sóska, Milics, Góczán, Horváth G., Kecskés. Edző: Bócz Lajos.

A jól játszó hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Turi (2), Májer M. (2), Fási. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Becsehely–Botfa 3-2.

A keszthelyi Pas Dániel (kékben) fedezi a labdát a nagykapornaki Tóth K. Roland mellett





Nagykapornak–Keszthelyi Haladás 3-2 (0-2)

Nagykapornak. Jv.: Bolla L.

Nagykapornak: Rezneki – Peresztegi, Tóth K., Kiss Sz., Németh D. (Hegyi), Hajdu, Takács, Kiss B., Sali (Orbán), Kövécs, Lakatos. Edző: Erdős János.

Keszthely: Pintér Á. – Németh L., Kocsis, Király, Hudop, Lázár, Pas D., Farkas K., Marton, Pas M., Pintér T. (Horváth G.). Edző: Horváth Gábor.

Küzdelmes, jó iramú mérkőzésen már a találkozó elején látható volt, hogy a vendégcsapat a kontrákra építkezik, ennek meg is lett az eredménye, mivel a szünetben 2-0-ra vezettek a keszthelyiek. Ez azzal társult, hogy a hazaiaknak kimaradtak a ziccerei, vagy a nagyon jó napot kifogó vendégkapus mindent kivédett. A második félidőben is sok lehetőséget alakítottak ki a hazaiak, a keszthelyi kapus további bravúrokat mutatott be, de azért a mérkőzés végén sikerült a nagykapornakiaknak megfordítani a találkozót és otthon tartani a három pontot.

Gólszerzők: Lakatos, Sali, Kiss B., ill. Pas D., Lázár. Jók: az egész csapat, ill. Pintér Á. U19: Nagykapornak–Keszthely 1-10.



Zalaszentiván–Bak 10-2 (2-2)

Zalaszentiván. Jv.: Táncos Sz.

Zalaszentiván: Kovács Á. – Németh Á., Orbán, Csiszár, Rumi Ro., Rumi Ró., Németh A., Thuróczi (Rinkó), Tóth B., Tóth M., Bogdán (Kiss B.). Edző: Balog Zoltán.

Bak: Timbókovics – Varga T., Fülöp, Couves Ricky, Kaposvári, Tóth T. (Pintér), Bohár, Pálfi, Réczeg, Horváth A. (Somodi), Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Gólokban gazdag, sportszerű mérkőzésen az első félidő kiegyenlített játéka után a második játékrészben a feljavuló hazaiak szép gólokat szerezve magabiztos győzelmet arattak.

Gólszerzők: Tóth B. (3), Tóth M. (2), Rumi Ró. (2, egyet 11-esből), Kiss B. (2), Rumi Ro., ill. Fülöp, Kaposvári. Jók: Tóth B. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.



Magnetic Andráshida TE II.–MP Kanizsa Murakeresztúr 2-3 (2-1)

Zalaegerszeg. Jv.: Major Zs.

Andráshida TE II.: Holczmüller – Szipőcs, Vincze, Nagy B., Völler, Gortka G. (Belső), Péhl B., Kovács M., Gortka D. (Horváth A.), Dormán, Péhl K. Edző: Szabó II. Zsolt.

Murakeresztúr: Németh B. – Békefi, Orbán, Tulézi (Buda), Szabó I., Szilveszter, Rácz (Mózes), Márkovits (Plánder), Kránicz (Mohácsi), Dezső (Gerencsér), Gyuranecz. Edző: Visnovics László.

Küzdelmes, végig kiélezett mérkőzésen a rutinosabb csapat gyűjtötte be a három pontot.

Gólszerzők: Nagy B., Kovács M., ill. Gyuranecz, Orbán, Rácz. Jók: Völler, Péhl B., Nagy B., ill. az egész csapat. ZH



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA