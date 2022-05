Tabellaszomszédok találkoznak Nagykanizsán, hiszen a kanizsaiak a 11., míg a Fehérvár II. labdarúgói a fordulót megelőzően a 10. helyen állnak. Ugyanakkor, míg a Fejér megyeiek legutóbb a második BVSC-t győzték le 2-0-ra egy négyes győzelmi szériában, addig a Kanizsa szinte képtelen kikeveredni magát negatív spiráljából. Azért, hogy pozitív dolgot is említsünk, Kretz Bálint roppant hosszú, sérülését követő felépülési időszaka után léphetett pályára újra NB III.-as meccsen múlt vasárnap.



– A komáromi 1-1-es meccsel kapcsolatban úgy érzem, sok mindent elmondtam, mindazokhoz még jött azonban János Norbert sérülése is, no, és ne felejtsük, eltiltása miatt Kovács Györgyre sem számíthatunk – fogalmazott előzetesében Gombos Zsolt, az FCN vezetőedzője. – Ellenfelünk sem ígérkezik könnyűnek, hiszen győztes sorozatban vannak. Abban is biztos vagyok ugyanakkor, hogy a srácok mindent megtesznek majd azért, hogy legalább pontot vagy pontokat szerezzenek, ennek jegyében próbáljuk is motiválni őket. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, de nem adjuk fel, és bizonyítani szeretnénk a fehérváriakkal szemben, hogy össze tudjuk szedni magunkat.



A sereghajtó Tarr Andráshida az ötödik Bicskét fogadja, ebben a párharcban nem vitás, hogy a vendégek lesznek az esélyesek.

A ZTE FC II. legutóbbi két győzelmével eltávolodott a veszélyes zónától, és szinte már biztos, hogy kiharcolja a további NB III.-as tagságát. Szerdán Tatabányán újra a keret legfia­talabb tagjai bizonyíthatnak, hiszen az első csapat is bajnoki meccset vív.