ZTE FC II.–Kaposvári Rákóczi FC 1-4 (1-0)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Szommer.

ZTE II.: Köcse – Jóna, Bekő, Sebestyén, Papp Cs. – Kámi, Megyesi (Kozma-Bognár, 80.), Szántó (Bedő, 70.) – Papp L., Fehér, Szökrönyös (Őr, 80.). Edző: Koller Zoltán. Gólszerzők: Papp L. (3.), illetve Bíró (46.), Pintér (51., 77.), Kondor (70.). A két csapat a középmezőny alsó részéhez tartozott a forduló előtt, és ez már nem is nagyon változhat. Ezzel együtt a hazaiakat motiválhatta, hogy egy sikerrel megelőzhették volna a somogyiakat a tabellán. Ennek megfelelően gyors góllal vezetett a fiatal ZTE, mely az első félidőben jól is játszott. Fordulás után két gyors gólt ajándékozott ellenfelének a házigazda, a találatokat nagy egyéni hibák előzték meg. Kényszerpályára került a Zete, hiszen futnia kellett az eredmény után, ám hiába akadtak helyzetei, az újabb gólokat is a Kaposvár szerezte.



Koller Zoltán: „Több volt ebben a meccsben, de így sem vagyok elégedetlen. A fiataljaink az idő nagyobb részében jól játszottak, ráadásul a célunk, a bennmaradás már korábban teljesült.”

Gárdony–Tarr Andráshida SC 6-0 (2-0)

Agárd, 150 néző. Jv.: Práth. ASC: Kálovits – Pataky, Dömötörfy, Fábián, Karóczkai – Szabó M., Temlén, Czafit, Czotter, Szinay – Bakó. Edző: Dobos Sándor. G.: Damásdi (19., 49.), Gere (43., 80.), Emperger (57.), Tóth T. (67.).

A tabella utolsó és utolsó előtti helyezettje találkozott a mérkőzésen, mindkét együttes régóta biztos kieső, de ez a találkozó mindkét félnek lehetőséget jelentett, hogy gyűjtsenek némi sikerélményt. A zalaiak továbbra is fiatalokkal álltak fel, akik szünetig jól teljesítettek, a hazai vezetés mellett az ASC is számos helyzetet alakított ki. Fordulás után gyorsan megszületett a Gárdony harmadik gólja, s ezzel „kihúzták a szőnyeget” a vendégek alól. A hidaiak a lefújásig könnyű gólokat ajándékoztak ellenfelüknek.



Dobos Sándor: „Nem úgy indult és sokáig nem is úgy alakult ez a meccs, hogy ilyen súlyos vereséget szenvedünk. A második félidő elején esett harmadik gól sajnos megpecsételte a sorsunkat.”



Bicskei TC– FC Nagykanizsa 0-4 (0-1)

Bicske, 200 néző. Jv.: Maml. FCN: Borsi – Horváth B., Pál D., Kószás, Simon B. (Kollár) - Kretz (Kovalovszki), Béli M. (Józsa) – János (Vlasics), Szabó P., Lőrincz – Török (Kobra).

Vezetőedző: Gombos Zsolt. G.: János (8.), Lőrincz (52.), Szabó P. (68.), Kobra (92.). A nyíltsisakos játékot felvállaló kanizsaiak gyorsan vezetést szereztek a tabellán jóval előrébb tanyázó rivális otthonában. János Norbert nem sokkal később duplázhatott volna, de büntetőjét hárította a hazai kapus. A Bicske is próbálkozott, de fordulás után a végig agilis Lőrincz Bence megduplázta a kanizsai előnyt. A bicskei lehetőségek kimaradtak, jó negyedórával később pedig Szabó Patrik vágott egy labdát a hálóba. Onnantól a győztes gárda kiléte már nem volt kérdéses, sluszpoénként pedig Kobra György még a ráadásban beköszönt, és a Kanizsa így várhatja a Puskás II. elleni szezonzárót.

További eredmények: Mosonmagyaróvár– Balatonfüred 3-0, Puskás II.–BVSC 2-1, Gyirmót II.–Tatabánya 2-2, ETO Akad.–Sopron 4-0, Komárom– Érd 3-4, Veszprém– Fehérvár II. 0-0, Kelen–Pápa 0-0.