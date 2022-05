A mérkőzések helyszínére, a Margaréta Tekézőbe várták a díjátadóra a csapatok tagjait, ahol a hétvégén még egyéniben mérkőztek a legjobb 12 játékos közé bejutott női, illetve külön-külön az amatőr és igazolt férfi versenyzők.

A csapatok tagjai közt ebben a szezonban is voltak kezdők és gyakorlott tekések, illetve indult egy női együttes is. Az ötfős csapatokban két igazolt játékos guríthatott. Az eredményhirdetésénél a vegyes (tehát igazolt versenyzőket is bevető), illetve a tisztán amatőr gárdákat külön értékelték.

A legjobb igazolt csapat a HTT

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Az igazolt csapatok közt a HTT lett a bajnok, az amatőrök mezőnyében a Zalabaksa Betyártanya bizonyult a legjobbnak. Díjat kapott a női csapat, a „Született feleségek”. Egyéniben az igazoltak között Bek Péter (Páka), az amatőrök közt Koczfán Róbert (A-Team) volt a legjobb, míg a hölgyek közül Horváthné Széll Mónika ("Született feleségek") bizonyult a legeredményesebbnek.

A díjakat Horváth László polgármester, Monostori Anita, a Zala Megyei Tekézők Szövetségének elnöke, Rábel László, a tekéző tulajdonosa és Stángli Tibor, a városkörnyéki bajnokság és a Lenti Teke Klub elnöke adták át.

A legjobb női csapat a Született feleségek

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Az eredményhirdetésen elhangzott, hogy a bajnokság tavaly szeptemberben kezdődött el, és bár a pandémia nehezített a szervezést, a csapatok rugalmas hozzáállásával sikerült lebonyolítani a fordulókat. A játékosok és a csapatok eredményein pedig tükröződik a gyakorlottság, hiszen ez már a harmadik szezon volt, miután néhány év kihagyás után újra elindították a városkörnyéki bajnokságot. A szervezők kiemelték, hogy emelkedett a női versenyzők száma, akik szép eredményeket érnek el.

Horváth László polgármester köszönetet mondott a szervezésért és gratulált a résztvevő csapatoknak. Továbbá örömteli hírt is közölt a helyi tekesportot illetően, hiszen Lenti Teke Klub első helyen végzett az NB III-as bajnokságban. A sportsikerről a későbbiekben külön is beszámolunk lapunkban.