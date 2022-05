Ferencváros - ZTE FC 5-3 (3-0)



Groupama Aréna, 5677 néző. Jv.: Pintér (Horváth R., Aradi).



Ferencváros: Dibusz - Botka, S. Mmaee, Civic, Pászka - Vécsei, Esiti (Besic, 69.)- Auzqui (Zubkov, 55.), Loncar (Marin, 55.), Tokmac (Sigér, 81.) - Boli (Redzic, 81.). Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov.



ZTE FC: Demjén - Huszti (Lesjak, 75.), Serafimov, Kálnoki-Kis, Mocsi (Spoljaric, 75.), Bedi - Sankovic (Halilovic, 46.), Tajti (Papp, 87.), Posztobányi - Meshack, Zsóri (Szalay, 87.). Megbízott vezetőedző: Molnár Balázs.



Gólszerzők: Bedi (8. - öngól), Tokmac (21. - 11-esből), Botka (27.), Boli (78.), Marin (94.), illetve Tajti (53.), Zsóri (65. - 11-esből, 87.)



Sárga lap: Demjén (20.), Huszti (30.), Halilovic (58.), Mocsi (68.), Serafimov (76.)



Három, sikertelenül megvívott találkozó után szerdán a bajnok Ferencváros vendége volt az egerszegi együttes, így nem várt éppen könnyű feladat a ZTE FC csapatára. Molnár Balázs, a kék-fehérek megbízott szakvezetője a legutóbbi találkozóhoz képest változtatott az összeállításon, s ahogy előzetesen is jelezte, rotálni fogja a csapatot, hiszen ezen a héten még egy mérkőzés vár az egerszegiekre, amikor vasárnap a Gyirmót lesz a vendég.

Nos, ezúttal kimaradt a kezdőcsapatból Zoran Lesjak és Emir Halilovic is, és ötvédős felállást választott a szakmai stáb. Ami a bajnok Ferencvárost illeti, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző számára bő keret áll rendelkezésre és kellően erős csapatot küldött pályára. A ZTE nem nyílt ki, ez már az első percektől látszott, így hazai rohamokkal indult a mérkőzés és korai góllal. Előbb Demjén még a léc alól ütötte ki Tokmac löketét, de a 8. percben szöglet után Vécsei érkezett, de utólag kiderült, hogy Bedi fejét érintette utoljára a labda, ami így öngól, 1-0. Az egerszegiek próbáltak előrébb menni, de azonnal jött a figyelmeztetés: a 12. percben Loncar lódult meg és a felső lécre húzta a labdát. A 20. percben aztán ő lőtte be a labdát a zalai védelem mögé, Pászka belépett az üres területbe, megtolta a labdát, de Demjén eltalálta a lábát. Büntető, amit Tokmac biztosan értékesített, 2-0. És nem volt megállás. A 27. percben Pászka bal oldali szabadrúgása után Botka érkezett a kapu előterébe és tisztán fejelhetett. Ez is gól..., 3-0. Ez így kiütéses vereségnek indult a ZTE FC szempontjából, hiszen úgy tűnt, hogy a Fradi akkor szerez gólt, amikor csak akar. A 34. percben váratlan lehetőséghez jutott a a zalai csapat, hiszen Civic utolsó emberként lyukat rúgott a ZTE térfelén. Meshack indult meg a kapu felé, végül kissé balról hatalmas erővel találta el a jobb oldali kapufát. A 42. percben Bedi lövését tolta szögletre Dibusz Dénes.



A ZTE FC részéről talán az lehetett a feladat a második félidőre, hogy lehetőleg „hozza le” kapott gól nélkül a végéig.Vagy lőjön legalább egyet, de inkább többet! Az 53. percben a Zsóri ellen megítélt szabadrúgás következett a kaputól 17 méterre. A labda mögé Tajti állt, aki jobbal nyönyörűen helyezett a kapu bal oldalába, 3-1. Ez így már jobban nézett ki és a ZTE játéka is, hiszen a korábbiaknák szervezettebbnek tűnt. Bátrabbak lettek a párharcoknál a zalaiak, próbálták tartani a labdát és indítani. A 65. percben Zsórit rántotta le Mmaee, a megítélt büntetőt a sértett végezte el és félmagasan lőtt a kapuba, 3-2. Az első félidő után már ez meglepetés volt, de lesz-e még nagyobb? A ZTE pedig bátran játszott, méghozzá kontrákra, de a 78. percben rés nyílt a védelmén és Boli 14 méterről laposan lőtt a jobb sarokba, 4-2. De nem volt vége, a 87. percben Zsóri kapott labdát és 8 méterről nem hibázott, 4-3. A meccset Marin 94. percben szerzett gólja zárta le, 5-3.



Későn ébredt a ZTE FC, amit nagyon sajnálhat...