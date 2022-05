Tarr Andráshida– Bicskei TC 2-0 (2-0) Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Papp.

Andráshida: Kálovits (Novák, 38.), – Czotter, Szinay (Czafit G., 62.), Szabó B., Bakó, Pataky (Nagy Palócz, 38.), Szabó M., Ábrahám, Fábián K., Karóczki, Czafit B. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Sóron (12.), Németh (25.).

A tabella élcsoportjában tanyázó vendégek gyorsan megszerezték a vezetést, amelyet bő tíz perc múlva megdupláztak. A hazaiaknál a 38. perceben Kálovits kapus, és Pataky összefutott, mindkét játékos megsérült, le kellett őket cserélni. Az érettségi vizsgák és sérülések miatt megtizedelt hazaiak kapujába mezőnyjátékos állt. Ám a balszerencsés eset megkettőzte a zalaiak lelkesedését, nagyot küzdöttek a hazai játékosok. A szerencse is az Andráshida mellé állt, így vészkapussal is sikerült elkerülni a súlyos vereséget. A vendégek hozták a papírformát, de a hősiesen játszó hazaiak minden dicséretet megérdemelnek.

Dobos Sándor: „Le a kalappal a fiatal csapatom előtt! Az élcsoportban tanyázó vendégek ellen tisztességgel helytálltunk.”

FC Nagykanizsa– Fehérvár FC II. 2-2 (1-1) Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Szommer.

Nagykanizsa: Horváth M. – Horváth B., Pál D., Major (Józsa, 41.), Varga D. – Kószás, Kretz (Péntek, 66.) – Szabó P., Béli M., Lőrincz – Török (Kollár, 57.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

G.: Szabó P. (24.), Vágó G. (76. - öngól), illetve Rónaszéki (37.), Vintonyij (49.).

Határozottan kezdett a hazai csapat, mely az első félidő derekán a vezetést is megszerezte, ám az ellenfél sem tétlenkedett – szünetig egyenéített, majd fordulás után szinte azonnal átvette a vezetést. A folytatásban is veszélyesebben játszott a Fehérvár, míg csak egy öngóllal össze nem jött a hazai egyenlítés. A hajrában a Kanizsa előtt adódtak lehetőségek a három pont megszerzésére is, ám maradt a döntetlen eredmény.

Dombos Zsolt: Mit is mondhatnék? Van játékosom, aki munkából jött és a meccs után ment is vissza... Ennek ismeretében különösen becsülendő dolog a fiatal és szervezett ellenféltől szerzett pont.”

További eredmények: Kelen– Komárom 2-0, BVSC– Érd 2-1, ETO Akadémia–Gyirmót II. 2-1, Pápa–Gárdony 6-0, Balatonfüred–Puskás II. 0-5, Kaposvár–Veszprém 2-3, Sopron–Mosonmagyaróvár 0-4. Lapzárta után: Tatabánya– ZTE FC II.