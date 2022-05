A Zalaegerszegi Boksz Klubban évtizedek óta dolgozik Füzesi József edző, akinek már több tanítványa is felhívta magára a figyelmet. Most itt az újabb siker, a szakember úgy érzi, hogy az Európa-bajnoki válogatóként is meghirdetett esemény után tanítványát is figyelembe veszik majd a csapatba kerülésért.

A három korosztály (U12, serdülő, junior) számára kiírt Utánpótlás Magyar Kupa a szakemberek értékelése szerint is a fiatal bunyósok egyik legjelentősebb hazai eseménye, melyen 67 egyesület közel háromszáz versenyzője állt kötelek közé. A Zalaegerszegi BK ökölvívója a +91 kg-os súlycsoportban indult, s az első meccsét feladta az ellenfél. A másodikon hajdúszoboszlói riválisát a második menetben döntő fölénnyel győzte le, az aranycsatában pedig egy kecskeméti ökölvívónál egyhangú pontozással bizonyult jobbnak Németh Brendon.

A viadal egyben Európa-bajnoki válogató is volt, így Füzesi József azt reméli, hogy tanítványa is utazhat majd Olaszországba, szeptemberben.

– Tavaly, elsőéves juniorként már bronzérmet szerzett Brendon, most pedig, egy évvel később, győzött – szögezte le az edző. – Három éve dolgozom vele, az utóbbi időben pedig korábbi tanítványom, Borhidi Gábor is segít a felkészülésben. Brendon ügyes, fejlődik és akarja is, hogy jó bunyós legyen. Miután válogató is volt a csepeli verseny, szerintem valószínű, hogy utazhat majd az Eb-re is.