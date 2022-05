Évtizedes hagyomány már, hogy április végén ezzel a versennyel kezdődik meg Zalában az atlétikai szabadtéri szezon. Az Euro-Geo Kupával – Zalaegerszeg nyílt bajnoksága – emlékeznek meg Németh Istvánról, az egerszegi klub korábbi középtávfutójáról, majd későbbi támogatójáról, szponzoráról.

A rendező Zalaszám-ZAC annak is örülhetett, hogy jó időben és szép számú néző előtt rendezhette meg versenyét: több kiváló eredmény is született mindjárt a szezon elején. Kovács Lőrinc, az egerszegi egyesület legifjabb országos bajnoka például 55,41 méteres eredménnyel, egyéni csúccsal indította a szezont az U16-os korosztály diszkoszvetésében. Ezzel a teljesítménnyel övé lett a legjobb teljesítményt nyújtó férfi atlétának járó Németh István-emlékserleg is. A hölgyeknél – szintén a Zalaszám-ZAC – Nagy Pálma vihette haza a serleget. Az ő teljesítménye 100 m-en 12,4 mp volt. A legtöbb győzelmet a Zalaszám-ZAC csapata érte el, így a sportegyesület vezetőedzője, Kámán Ferenc vehette át a fődíjat, az Euro-Geo Kupát.

A zalai atléták eredményei. Nők. 100 m: 1. Nagy Pálma (Zalaszám-ZAC) 12,4, 3. Röszler Dóra (Zalaszám- ZAC) 13,0. 200 m: 1. Nagy Pálma 25,1, 3. Gyenese Zsófia (Zalaszám-ZAC) 26,0. 300 m: 2. Nagy Pálma 41,3, 3. Gyenese Zsófia 41,9. Magasugrás: 1. Magyar Dorka (Zalaszám-ZAC) 158, 2. Bali Krisztina (Zalaszám-ZAC) 150. U18, súlylökés: 1. Sandó Gréta (Zalaszám-ZAC) 8,52. 800 m: 1. Farkas Réka (Keszthely VDSE) 2:37,6, 2. Takács Viktória (Keszthely VDSE) 2:57,0. Távolugrás: 2. Bali Krisztina 492. U14, távolugrás: 1. Cseh Tamara (Keszthely VDSE) 463, 2. Tik Júlia Alíz (Keszthely VDSE) 462, 3. Szalai Szonja (Zalaszám- ZAC) 425.

Férfiak. 100 m: 1. Barcza Bence (Keszthely VDSE) 11,1, 2. Helter Dániel (Keszthely VDSE) 11,2, 3. Szabó László Roland (Zalaszám-ZAC) 11,4. 200 m: 1. Barcza Bence 23,3, 2. Gábor Bálint (Keszthely VDSE) 23,8, 3. Dávid Adrián Dominik (Zalaszám-ZAC) 24,0. 300 m: 1. Dávid Adrián Dominik 38,2, 2. Both Bálint (Zalaszám-ZAC) 39,0. Távolugrás: 1. Helter Dániel 602, 3. Kovács Barnabás (Keszthely VDSE) 537. U14, távolugrás: 1. Bella Mátyás (Zalaszám- ZAC) 495, 2. Nagy Dávid (Zalaszám-ZAC) 454, 3. Nyári Attila (Zalaszám-ZAC) 441. U20, diszkoszvetés: 1. Czigány Levente (Zalaszám-ZAC) 45,38, 2. Kerkai Bence (Zalaszám-ZAC) 38,21, 3. Babucs Bálint (Zalaszám-ZAC) 23,49. U18, diszkoszvetés: 1. Horváth Kevin (Zalaszám- ZAC) 42,31, 2. Kozma Ádám (Zalaszám-ZAC) 41,16, 3. Ravadics Benjamin (Zalaszám- ZAC) 37,43. U16, diszkoszvetés: 1. Kovács Lőrinc (Zalaszám-ZAC) 55,41. Magasugrás: 1. Andrasek Vilmos (Zalaszám-ZAC) 145. U16 súlylökés: 1. Kovács Lőrinc 12,41. U18 súlylökés: 1. Kozma Ádám 12,57, 2. Horváth Kevin 11,80, 3. Ravadics Benjamin 8,92. U20, súlylökés: 1. Czigány Levente 12,26, 2. Kerkai Bence 11,34. 3. Babucs Bálint (Zalaszám-ZAC) 7,53. 800 m: 2. Czigány Mátyás (Zalaszám- ZAC) 2:26,4, 3. Kolcsár Bulcsú (Zalaszám-ZAC) 2:50,2.