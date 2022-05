Vasárnap a 35. forduló találkozóit rendezték meg, melyek során a zalai csapatok közül csak az FC Nagykanizsa tudott nyerni, amely az Érd vendégeként győzött 3-1-re. A kanizsaiaknak éppen jókor jött ez a siker (két vereség és két döntetlen után), hiszen a csapat így megőrizte pozícióját a mezőny közepén. Gombos Zsolt vezetőedző a győzelem mellett a jó játéknak is örült.



A ZTE FC II. 2-1-re kapott ki idehaza a kiesés elől menekülő Balatonfüredtől. A zalai fiatalok kicsit későn ébredtek ezúttal (0-2 után szépítettek), pedig a játék képe alapján akár az iksz is benne lehetett volna ebben a találkozóban. Ugyanakkor jó hír: most már biztos, hogy a ZTE FC második együttese bennmarad az NB III.-ban, a legjobb kieső helyet elfoglaló Komárom ugyanis ikszelt a játéknapon, így a kék-fehérek már tíz pontra vannak ettől a pozíciótól, és ez a távolság három forduló alatt nem dolgozható le.



Az osztálytól már korábban elbúcsúzott megyeszékhelyi Tarr Andráshida SC a Puskás FC II. otthonában kapott ki ezúttal. A fiatal andráshidai csapatnak ezek a találkozók elsősorban a tapasztalatszerzésre kellenek.

Itt érdemes talán megjegyezni, hogy a labdarúgó NB III. mezőnye – mint ismert – a nyáron ismét átalakul: a csoportok újra 16 csapatosak lesznek, cserébe három helyett négyet hoznak létre belőlük.



A 36. fordulóban, vasárnap 17 órától a Nagykanizsa a Veszprémet fogadja, illetve Andráshida–ZTE II. városi rangadóra is sor kerül.

A 35. forduló eredményei: Puskás Akadémia II–Tarr Andráshida SC 6-2, ZTE FC II–Balatonfüred 1-2, Gyirmót II–SC Sopron 1-1, Veszprém FC–BVSC-Zugló 2-2, Kelen SC–Győri ETO II 3-0, Komárom–Fehérvár FC II 1-1, Gárdony–Tatabánya 0-2, Mosonmagyaróvári TE–Pápa 2-1, Érd–Nagykanizsa 1-3, Bicske–Kaposvár 2-1.



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA