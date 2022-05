A Canissa Modellező Sport Egyesület rendezésében szombaton és vasárnap tartották hét kategóriában a megméretést, amely az elektromos hajómodellek nemzeti bajnokságának is része, a második fordulója az idei hatból, számolt be az eseményről érdeklődésünkre a szervezők képviseletében dr. Lekszikov Gábor. Azt is elmondta, hogy eco és mono kategóriában hirdették meg a hajóépítést és navigációs képességet is próbára tevő viadalra, amelyre az ország minden részéből érkezett a 18 versenyző és kísérőik.

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Ennek eredményeként a városban minden szálláshely elfogyott, említette meg a verseny járulékos hatását Kelemen Tamás polgármester. Ez természetesen bevételt jelent, és egyben jól szolgálja a megye közepén fekvő, közel és távol számos kikapcsolódási lehetőséget kínáló település népszerűsítését is országszerte, tette hozzá.

Szombaton és vasárnap 36 hajóval három-három futamot bonyolítottak le, és futamonként mindkét kategóriában 6-6 perces körversenyeken dőltek el a helyezések, árulta el dr. Lekszikov Gábor. A nagyobb méretű, akár 3,5 kiló súlyú modellek képesek elérni a 80 km/h sebességet, míg a kisebb, fél kiló körüliek 40-50 km/órával száguldanak. Azt is elmondta, hogy az első elektromos modellhajók már a kilencvenes évek közepén megjelentek, rövid idő alatt kialakult a versenyrendszerük hazai és nemzetközi szinten. Az elektromos meghajtású sebességi hajómodellek idei világbajnokságát július végén Bukarestben rendezik meg magyar csapat részvételével.

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

A közép-zalai városban negyedik alkalommal megrendezett versenyen Pacsa Város Vándorkupáját megosztva nyerte el Novics József (Kaposvár) és Szakony István (Budapest).