BVSC-Zugló - ZTE FC 1-5 (1-2)

Budapest, 50 néző. Jv.: Tasnádi.

BVSC: Császár H. – Nagy, Szegedi, Császár F., Pupos, Hetyei, Grubits, Tóth (Major), Harsányi, Takács, Hargas. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Trunszka (25.), illetve Pupos (20., 38.), Harsányi (56., 69.), Hetyei (55.).

Az esti villanyfényes találkozón, már az első félidőben is sok helyzetet alakított ki a zalai csapat. Az első húsz perc végén megszerezte a vezetést a ZTE, a válasz gyorsan jött hazai részről.



A félidő hajrájában egy 11-est Pupos biztos lábbal értékesített. A második félidő elején továbbra is lendületben maradt a vendégcsapat, és két perc alatt két gólt szerzett, ezzel eldöntötte a találkozót. A félidő közepén lőtt újabb találattal fölényessé tette sikerét a ZTE.



A vendég zalaiak végig irányították a találkozót, megérdemelten szereztek három pontot.



Pergel Andrea: - A lányok végig jól játszottak, a második félidőre helyzet kihasználásunk feljavult, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.

ADA-Nova - Vasas Kubala Akadémia 1-1 (0-1)

Nova, 80 néző. Jv.: Lukács L.

ADA Nova: Sebők V. - Horváth V. (Szokol), Molbnár, Gergelics C., Farkas, Szabó Zs., Németh, Köröcz, Szollár, Buncsák, Vitusz. Edző: szekeres Zoltán.

Gólszerzők: Buncsák (71.), illetve Turcsányi (11.).

Kiállítva: Köröcz (89.), Vitusz (94.).

Az első félidőben a vendég fővárosiak szereztek vezetést és ebben a játékrészben jobban is futballoztak a házigazda zalaiaknál. A második 45 percre aztán egészen más szellemben futott ki a Nova csapata, amely átvette az irányítást és teljesen megérdemelten egyenlített. Ezen kívül a zalaiak még két kapufát is lőttek, így az első félidei nézőkből a másodikra már hangos szurkolók lettek, akik biztatták a csapatot, de maradt a döntetlen. A találkozó kissé paprikás hangulatban ért véget, és hazai oldalon két kiállítás is történt.