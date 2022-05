Nagykanizsai Futsal Club–BAK 10-2 (1-1)

Nagykanizsa, 300 néző. Jv.: Vass I.

NFC: Szőke R. – Kollár, Takács D., Schuller, Szőke Á. Csere: Zsiborás (kapus), Szalai D., Bölcz, Papp M., Csavari, Dömötörfy, Pesti, Őri M., Millei. Sportigazgató: Várhidi Péter.

Gólszerzők: Millei (15., 22., 36., 40.), Őri M. (26.), Schuller (28.), Csavari (30.), Kollár (38.), Dömötörfy (39.), Szőke Á. (40.), illetve Besenyei (4.), Kamarás (24.).

Az NFC legutóbbi bajnokija előtt a csapat háza táján mindenki igyekezett minden nehézségét leküzdeni és félretenni, hogy a zalai gárda kellően erős kerettel állhasson ki az akár létfontosságúnak is tekinthető mérkőzésre. Mely ezek után nem kezdődött túlzottan jól, hiszen az első gólt a fővárosi vendégek szerezték, de nem vitatható el, hogy a hazai játékosok átérezték az összecsapás jelentőségét, hogy három vereség után valamilyen módon meg kell állniuk a lejtőn. Az első félidőben egyenlítésig jutott a zalai csapat, a második húsz percben viszont a hazai szurkolók igazán kiereszthették a hangjukat, hiszen csak úgy záporoztak a kanizsai gólok – különösen Millei Bálint volt elemében, aki egymaga négyszer vette be a vendégek kapuját. A siker minden bizonnyal jót tesz az NFC önbizalmának is. A csapat pedig elmondhatja: ha a továbbiakban is ilyen teljesítményt produkál, akkor aligha kell hátrafelé tekintgetnie a szezon zárásáig.

A rájátszásból három forduló van hátra, a Kanizsa pedig a következő körben a sereghajtó Szigetszentmiklós vendége lesz. A meccs hétfőn (május 16.) 20.30-kor kezdődik.