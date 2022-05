Mint a sorszámból is kitűnik, első alkalommal rendezték meg ezt az erőpróbát, melyre így is színvonalas és kellően nagyszabású mezőny jött össze. Több ország színeiben kétszáznegyven induló jelentkezett az eseményre, ahol a zalaegerszegi Japán Út Harcművészeti SE tagjai is eredményesen szerepeltek.

A nyílt nemzetközi JKA ippon shobu karate bajnokság U16-os korosztályában Dancs Lora formagyakorlatban és küzdelemben is helytállt. Előbbiben (kata) egyéniben és csapatban is bronzérmet szerzett. Küzdelemben (kumite) pedig ezen is javított az egerszegi tehetség, hiszen a csapat második helye után egyéniben (helyben kisorsolt ellenfelekkel) is második lett.