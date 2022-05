Kedves olvasóink jól látják, a fotón Babati Szabolcs kézilabda játékos szerepel. Történt ugyanis, hogy miután Kónya Antal telefonon szívesen vállalta a visszaemlékezést, később meggondolhatta magát, hiszen többé nem értük el.

A nagykanizsai Babati Szabolcs viszont szívesen válaszolt, hiszen mindene a kézilabda sport, melyben ma is aktív, a Letenye UKE beállós posztján számítanak a tudására.

- A kézilabda játék az 1990-es években nyűgözött le, hiszen édesapámmal nézőként minden NB I-es Tungsram kézilabda meccsen ott ültünk a lelátón - mesélte. - Olyannyira, hogy 1995-ben, amikor a Zalai Hírlapban olvastam az ifjúsági csapat toborzásának hírét azonnal jelentkeztem. Akkoriban Uzsoki Laci bácsi edzette a gárdát, s ő az első edzésen kijelentette: belőlem beállóst farag. Ebből is látszik, milyen érzéke van a sportághoz, hiszen azóta sem mozdultam erről a posztról. Annyira megszerettem a közösséget, még a kemény edzéseket is, hogy maradtam, kitartottam.

Az sem zavarta, hogy az akkori ifjúsági csapat keretébe bő fél évig nem került be. Aztán a második évben kapott szerepet, s bár jól szerepeltek, de mivel a felnőtt gárda búcsúzott az NB I-től, nekik is menniük kellett. A másodosztályban is kitűnően érezték magukat ifjúsági csapatként komoly erőt képviseltek, talán a dobogó legalsó fokára is felállhattak. Ezután Babati már a felnőttek között is megcsillogtathatta a tudását. Később a gyengülő együttessel kiestek és az NB II-ben folytatták, de sikerélmények itt is érték a beállóst.

- A legnagyobb élményként égett bele az emlékezetembe, amikor 1999-ben a magyar férfi válogatott Nagykanizsán játszott Horvátország ellen egy felkészülési mérkőzést - mesélte. - Akkoriban talán az NB I B-ben játszottunk és a délelőtti edzésükre a válogatott beállósa és szélsője nem érkezett meg. Füle Csabát és engem kértek fel, hogy álljunk be a Hajdu János szövetségi kapitány és Skaliczki László edző által dirigált keretbe. Olyan alkalmi csapattársaink lettek, mint Mohácsi Árpád, Sótonyi László és Fazekas Nándor. A bemelegítésre szolgáló kispályás foci után azt sem tudtuk hol vagyunk, úgy kimerültünk. Kanizsán a mai napig imádják a kézilabdát, a Zsigmondy-csarnokban a délelőtti edzésen teltház volt, ami szintén nagy büszkeséggel töltött el minket. A mai napig beleborzongok abba, amikor beállósként gólt lőttem a Fazekasnak.

Jelenleg az összevont Veszprém-Zala megyei bajnokságban a Letenye UKE gárdáját erősítve a tíz csapatos mezőnyből a kilencedik helyen végezve. Elmondása szerint most már nem a jobb eredményért, hanem a kézilabda sport szeretetéért játszanak. Talán jövőre még egy évet vállal Babati, az aktív pályafutásának folytatásról pedig később dönt.

Babati Szabolcs a stafétát Kisgyura István egykori kanizsai vívó sportolónak és edzőnek adta át.