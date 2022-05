A 19 megye és Budapest bajnoka részvételével zajlott a labdarúgó-diákolimpia idei országos döntője az V–VI. korcsoportban és az új lebonyolítási rend szerint kispályán, a futsal szabályai szerint. Lényeges, hogy a csapatokban csak olyan diáksportolók szerepelhettek, akik 2020. szeptember elseje és 2021. november elseje között nem léptek pályára országos szervezésű bajnokságban akár utánpótlás-, akár felnőttszinten.

A csoportmérkőzések során összesen negyven, a keresztjátékban és a helyosztókon 24 mérkőzést rendeztek az egerszegi Városi sportcentrumban felállított négy pályán. Két zalai csapat vehetett részt a küzdelmekben, ugyanis a zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium mint a megyei bajnok, míg a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy Vilmos Technikuma a megyei másodikként indulhatott, hiszen Nógrád bajnoka nem élt a lehetőséggel.

A csoportmeccsek után a zalaszentgrótiak a későbbi bajnok veszprémi csapat mögött a második helyen jutottak be a keresztjátékba. A grótiak a negyeddöntők során izgalmas mérkőzést játszottak a Celldömölkkel, de nem született gól, végül hetesekkel a vasiak nyertek. Ennyin múlt a Deák négy közé jutása, így eldőlt, hogy az 5–8. helyezésekért folytathatják. Jött is egy biztos győzelem a kaposvári csapat ellen (4-1), így az 5. helyért mérkőzhettek a zalaszentgrótiak, ám ebben a csatában 3-0- ra kikaptak a Pilisvörösvártól. A megszerzett hatodik helyezés szép eredmény, és így értékelte ezt Gyuranecz Károly testnevelő is.

– Az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb országos döntője volt a mostani, ráadásul az elmúlt két évben a pandémia miatt nem is rendezték meg – mondta el Gyuranecz Károly érdeklődésünkre. – Hiányzott a gyerekeknek, a testnevelőknek és az intézményeknek is, hiszen mindig egy jó visszajelzés a munkánkról egy-egy ilyen diákolimpia. A rendezés, a körülmények mind kiválóak voltak, csak az időjárás nem volt kegyes hozzánk ezen a hétvégén… Összességében elégedettek vagyunk, hiszen az ország egyik legkisebb középfokú intézményeként is ott tudtunk lenni a legjobbak között, és nem sokon múlt a négy közé jutásunk sem. Négy éve már voltunk hetedik helyezettek, ez a mostani hatodik mindenképpen előrelépés. A csapatban csak négy végzős volt, így a játékosok zöme jövőre is velünk lehet.

A 6. helyezett Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium csapatának tagjai: Fábián Konrád, Gulyás Balázs, Hideg Márk, Horváth Soma, Iberhart Kristóf, Laczi Tamás, Misoczki Erik, Stanka Gergő, Turós Flavián, Vasáros Bence. Testnevelő: Gyuranecz Károly.

A kanizsai Zsigmondy együttese csoportjában a 4. helyen végzett, így ők a 9–20. helyezésekért folytathatták. A kanizsaiak egy 5-5-ös döntetlen után büntetőkkel nyertek a csongrádi csapattal szemben, így a 13. helyért mérkőzhettek és a dél-zalaiak győzelemmel zártak, ugyanis 3-2-re nyertek a Gyomaendrőd ellen.

A 13. helyezett Zsigmondy Vilmos Technikum csapata: Czene Gábor, Dobri Sándor, Horváth Tivadar, Kovács Erik, Máté Zoltán, Őri Alex, Rozs Péter, Szeszán Balázs, Tóth Zoltán, Szeszán Kristóf. Testnevelő: Váradi Gábor.

Ahogy beszámoltunk róla, a győzelmet a veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium szerezte meg, amely a fináléban 3-2-re nyert a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium ellen. A 3. helyért: Varga Katalin Gimnázium (Szolnok)– Fazekas Mihály Gimnázium (Debrecen) 2-0.