A hír annyiban újdonság, hogy hivatalosan most jelentették be, azonban a múlt héten már sejteni lehetett, hogy a korábbi kiváló futballista esetleg szerepet kap a kék-fehéreknél, hiszen a Paks elleni bajnoki mérkőzést Zalaegerszegen tekintette meg. A 47 éves, korábbi 28-szoros magyar válogatott védő idehaza játszott a Honvéd, a Stadler, a Sopron és a BVSC csapataiban is, ám idehaza leginkább a Ferencváros labdarúgójaként ismert, miközben külföldön légióskodott a Fortuna Köln és a Vitória Guimaraes csapataiban is.



Később az FTC utánpótlásában dolgozott, 2017-től pedig az NB II-es Soroksár ügyvezető-igazgatója volt. Júniusig a másodosztályú klub munkáját segíti még, utána lesz hivatalosan is a ZTE FC sportigazgatója.



- Amióta megüresedett a poszt, azóta egy ilyen karaktert kerestem. Dragóner Attila mindenben megfelel azoknak a szakmai és emberi kvalitásoknak, amit elképzeltem erre a posztra. Attilától azt várom, hogy az utánpótlástól a felnőtt csapatig összefogja a szakmai feladatokat, és hogy még gördülékenyebb és szervezettebb legyen a munka a klubnál. Emellett természetesen irányvonalat is kell szabnia. – nyilatkozta a ZTE FC honlapjának Végh Gábor, a klub elnöke.