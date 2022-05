A hazai labdarúgó-élvonal 32., vagyis utolsó előtti fordulójában búcsúzott hazai közönségétől a ZTE FC ebben a szezonban. Az ellenfél a Gyirmót FC volt, amely előző nap szembesült a maga valóságával: bármilyen eredményt ér is el a hátralévő két mérkőzésén, már biztos a kiesése. Erre a vendégcsapat győzött Egerszegen, ugyanis a ZTE FC megint elszórakozta esélyeit, amikor pedig már nagyon akart volna, akkor túlságosan késő volt. Egy hatalmas kérdőjel állhat most a ZTE neve mellett, utalva arra, hogy nehéz megfejteni, mi történhetett a csapattal. Napra pontosan egy hónappal a vasárnapi találkozó előtt a Honvéd volt az ellenfél Zalaegerszegen, és a kék-fehérek 3-1-re nyertek.

Jó játékkal, szervezett futballal, és masszívan őrizték a negyedik helyezésüket. Tegyük hozzá, akkor már nem volt a csapat kötelékében Koszta Márk, a házi gólkirály, aki Koreába szerződött. A negyedik helyezés elérése azonban a bajnokság végén nélküle is reális elképzelésnek tűnt. És tényleg az is volt. Ezek után a Gyirmót elleni összecsapás lefújásakor a ZTE együttesének ugyanannyi pontja van (39), mint volt egy hónappal korábban. Ha csak az időközben lejátszott három hazai találkozóját (Paks, MTK, Gyirmót) hozta volna az együttes, egy fordulóval a zárás előtt lenne 48 pontja és a negyedik helyet foglalná el a táblázaton. A Fehérvár FC pillanatnyilag 47 pontos és negyedik helyezett, amit biztosan meg is őriz a zárásig. Hogy mitől került ilyen gyenge formába a ZTE FC, senki nem tudja.

A vasárnapi, 1-0-s vereség után is elhangzott a kérdés, miért akkor kezdte összekapni magát csapata, amikor hátrányba került, de Molnár Balázs megbízott vezetőedző is csak annyit tudott erre válaszolni: azon dolgozik a szakmai stáb, hogy megfejtsék ennek az okát. A szakvezető korábban is elmondta: egyfajta kényelmességet is érez a társaságon, a játékosok úgy vannak vele, hogy nagy bajba már nem kerülhetnek. Mindenesetre vasárnap is volt lehetőség arra, hogy vezetéshez jusson a ZTE FC, de rossz megoldásokat választottak a zalaiak (Grzan, Zsóri), hogy aztán megint fussanak az eredmény után. És kikapjanak. Sorozatban az ötödik mérkőzésükön maradtak pont nélkül. Csalódás ez a teljesítmény, főleg az előzmények ismeretében. Közben olyan értesülések is napvilágot láttak, hogy esetleg a korábban Magyarországon az FTC vezetőedzőjeként is dolgozó holland Ricardo Moniz lehet a befutó a zalai kispadra, de még várni kell, hogy kiderüljön, valóban így lesz-e.

A ZTE FC a 33., utolsó fordulóban a Kisvárda vendége lesz. Az MLSZ úgy döntött, ezt a találkozót, valamint a Puskás FC–Honvéd- és az MTK–DVSC-összecsapásokat egységesen vasárnap 16 órától rendezik meg. A Puskás FC és a Kisvárda ugyanis még versenyben van az ezüstéremért, míg az MTK és a Honvéd közül kerül ki a másik kieső.