ZTE FC II.–Balatonfüred 1-2 (0-1)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Hartnung.

ZTE FC II.: Köcse - Jóna, Sebestyén, Dóczi, Papp L. - Kámi (Megyesi), Szántó (Őr), Szökrönyös Z. (Györe), Halmai (Antal L.), - Papp Cs., Fehér B. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Antal L. (82.), illetve Szabó B (13.), Bartha (61.).

A Balatonfürednek mindenképpen pontokat kellett volna szereznie, hogy nagyobb biztonságban érezze magát. Jobban játszott az első félidőben, megérdemelten vezetett. A második félidőben úgy növelte előnyét, hogy ehhez kellett a hazai kapus szerencsétlen megoldása. Utána viszont szorongatott a ZTE FC II., helyzetei voltak. Sikerült szépítenie, s hiába került fölénybe, az egyenlítés már nem jött össze neki.

Koller Zoltán: „Kicsit gyámoltalan volt ma a játékunk. Az ellenfél úgy jött ide, hogy kiesés elől menekül, és így is játszott. Most több kellett volna.”

Puskás Akadémia II. – Tarr Andráshida 6-2 (2-0)

Felcsút, 150 néző. Jv.: Hernádi.

Andráshida: Kiss – Czotter (Novák), Szinay, Bakó (Nagy-Palócz) Temlén( Szabó B.) Pataky (Fekete), Dömötörfy, Szabó M., Fábián K., Karóczkai, Czafit B. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Gazdag (3.), Magasföldi (44., 77.), Janyickij (48..), Kocsis (53., 62..), illetve Szinay (66., 80.).

Nem ijedt meg a mérkőzés elején jó nevű ellenfelétől az Andráshida, és két gólhelyzetet is kialakított a találkozó elején. A hazaiak góllal büntettek, aztán a folytatásban kiegyenlített játék folyt. Fordulás után gyorsan újabb gólt szerzett a Puskás, ezzel gyakorlatilag eldőlt a találkozó. A zalai csapat továbbra is egyenrangú ellenfél volt, és helyzeteit már jobban kihasználta: Szinay Bendegúz két gólt is szerzett.

Dobos Sándor: „Fiatal csapatom ezúttal is jól játszott a mezőnyben. Nekünk is voltak helyzeteink, a Puskás a kapuk előtt határozottabb volt, ami döntőnek bizonyult.”

Érdi VSE–FC Nagykanizsa 1-3 (1-1)

Érd, 150 néző. Jv.: Juhász B.

Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Pál D., Kovács Gy. (Péntek), Varga D. - Kószás, Kretz – Szabó P., Béli M. (Kollár), Lőrincz – Török (Simon B.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Szabó R. (20.), illetve Béli M. (19.), Lőrincz (67.), Péntek (93.).

Még a tavalyi év végén azért is érdekes volt a két kegénység mérkőzése, mivel előbb halasztották a vírushelyzet miatt, majd amikor lejátszották, akkor havas meccsen fogtak hozzá a felek a játékhoz, plusz az érdiek gyakorlatilag tizenegy labdarúgóval érkeztek meg Kanizsára. Akkor a piros-kékek 3-0-ra győztek, s alighanem ezúttal a Pest megyeiek fogadkoztak, hogy ezért szeretnének visszavágni. Ehhez képest a 19. percben Béli Milán révén az FCN szerzett vezetést, bár ezt szinte nyomban ki is egyenlítették a vendéglátók. Nem esett össze aztán a Kanizsa teljesítménye, és Lőrincz Bence, ha nem is előbb, de utóbb már sikeresen be is talált. Történt mindez a 67. percben, s a korábbiakhoz képest jóval kevesebb keménykedést magában foglaló mérkőzés végén Péntek Adrián eldöntötte a küzdelmeket: egy majd’ 100 méteres „síkfutást” abszolválva az üres kapuba helyezett.

Gombos Zsolt: „Végig több gólhelyzetet teremtve futballoztunk, szép kombinációkkal operáltunk, egy ilyen után Béli Milán szerzett például remek találatot. Végre felszabadultan, jól játszottunk, büszke vagyok a srácokra és a csapatra, ez remek munka volt részükről.”