„Bajnokcsapat, bajnokcsapat!” A jól ismert rigmus húsz évvel ezelőtt a nap minden szakában felharsant Zalaegerszegen – bárhol, bárki belekiálthatta a csendbe. Ilyen volt akkoriban a hangulat a megyeszékhelyen. A Zalahús-ZTE FC az FTC elleni hazai döntetlennel (1-1) biztosította be a bajnoki címét, ám a szezonnak ezzel nem volt vége, hátravolt még egy mérkőzés. És bár erre eredetileg utazniuk kellett volna a kék-fehéreknek, nem is lehetett kérdés, hogy ezt ismét Zalaegerszegen rendezik meg.

Már a bajnoki cím elhódításának éjszakáján eldőlt, hogy az NB I. 38. fordulójába kiírt Videoton–ZTE összecsapás pályaválasztói jogát az érintettek felcserélik – a zalai csapat kérésébe a fehérvári ellenfél és az MLSZ is belegyezett. Zala­egerszegen pedig mindenki készült, hiszen a drukkerek újra át akarták élni azt a csodát, amit pár nappal korábban egyszer már sikerült. Hiszen azt az estét és azt az ünneplést nem lehetett elfelejteni.

A szurkolók nemcsak a nyakkendőt vitték a stadionból

Forrás: ZH-Archívum

Bozsik Pétert, az egerszegi együttes vezetőedzőjét a bajnoki cím elhódításának másnapján, délután négy óra tájban „Jó reggelt”-tel! köszöntöttük a hosszúra nyúlt bajnoki ünneplés után, ő pedig a következőket nyilatkozta lapunknak:

– Szavakkal nagyon nehezen kifejezhető érzés volt. Hiá­ba gondolkodik, ábrándozik az ember arról, hogy bajnok lehet, amikor végül valósággá válik, csak néz és sodródik az eseményekkel. Én is csak tegnap döbbentem rá, hogy a játékosok mennyire akarták ezt a sikert, mert képzeljék el, egymásnak köszöngették meg sorban. Nagyon örültem annak is, hogy ez a futball nevű játék ennyi embert tud boldoggá tenni, és ez hihetetlen!

Bozsik Péter aznap már hiá­ba kereste a meccsen viselt nyakkendőjét, most viszont már tudjuk, mi lett a ruhadarab sorsa.

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A húsz évvel ezelőtti eseményekről szóló megemlékezésünket olvasva Babati Zoltán – aki maga is ott volt a ZTE-sta­dionban 2002. május 22-én – kereste szerkesztőségünket az információval: a nevezetes nap óta őriz egy ereklyét.

– A kislányommal, aki ma már 37 esztendős, mentem ki a Ferencváros elleni mérkőzésre, és az ünneplők között voltunk mi is a pályán – mesélte el történetét a Zalabesenyőben élő Babati Zoltán. – Bozsik Péter jött ki az öltözőfolyosóról és igazi úriemberként öltönyt, nyakkendőt viselt. Akkor odaléptem hozzá, és azt kérdeztem tőle, elkérhetném-e a nyakkendőjét, ő meg mondta, hogy igen. Ám abban a pillanatban egy fiatal fiú is megragadta a nyakkendőt. Szegény Bozsik Péter nyakán kétfelé húztuk. Mondtam a fiúnak, engedje el, nehogy megfojtsuk már szegényt edzőt… Megígértem neki, hogy az egyik felét megkapja és egy kisebb darabot adtam is neki. Kicsivel később aláírattam Bozsik Péterrel és a játékosokkal, azóta pedig már megfordult egy kiállításon is. Remélem, örömet okozhatok Bozsik Péternek azzal, hogy tudja: megvan a nyakkendője, máig őrzöm.

