ZTE FC - MTK Budapest 2-3 (0-1)

Zalaegerszeg, 1992 néző. Jv.: Karakó (Kóbor, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Serafimov, Mocsi, Gergényi (Spoljaric, 46.) - Sankovic, Halilovic (Zsóri, 60.) - Grzan. Tajti (Posztobányi, 60.), Bedi - Meshack. Vezetőedző: Molnár Balázs.



MTK Budapest: Mijatovic - Varju, Rajkovic, Nagy Zs., Herrera - Stieber (Kovácsréti, 85.), Ramadani, Horváth A., Vancsa (Grozav, 84.)- Kovács M. (Mezei, 63.), Futács (Miovski, 70.). Vezetőedző: Horváth Dávid.

Gólszerzők: Spoljaric (58.), Zsóri (86.), illetve Futács (14., 55.), Grozav (91.).

Sárga lap: Sankovic (13.), Grzan (23.), Tajti (35.)illetve Stieber (31.), Ramadani (42.), Tajkovic (45.)



Ha valaki mondjuk lekéste volna a vasárnapi meccs első tíz percét semmiről sem maradt le. A ZTE FC és a sereghajtó MTK is csak komótosan futballozott, aztán következett egy sárga lap és rá egy percre a vendégek vezető gólja. A 14. percben Stieber végzett el gyorsan egy mezőnybeli szabadrúgást, Futács lépett ki a labdával, aki a kiinduló Demjén mellett 7 méterről helyezett a kapuba, 0-1. Tavaly ilyenkor ennek a találatnak még örültek volna a zalai hívek, most nem annyira...



Fotó: Pezzetta Umberto



Az MTK támadója egy éve még a ZTE csapatát erősítette (korábban Stieber is játszott Egerszegen), de nem volt idő nosztalgiázni. A ZTE támadott és a 20. percben Halilovic fejese a jobb oldali kapufáról pattant ki, az ismétlésnél Lesjak öt méterről lőtt mellé. Ez hatalmas egyenlítési lehetőség volt, a sereghajtó fővárosiak pedig nem nagyon akartak kinyílni. Kezdett elégedetlenkedni a hazai publikum, nem volt folyamatos a játék, sok volt a szabálytalanság, ami miatt töredezett volt a meccs menete. Ettől függetlenül a ZTE nem játszott jól, lassan szőtte akcióit, valahogy hiányzott belőle a dinamika. A 44. percben Bedi lapos lövését csípte el a gólvonalon Mijatovic, de ebből sem lett gól.



Nem véletlenül cserélt már a szünetben Molnár Balázs hiszen Josip Spoljaric beállítása egyértelmű a támadójáték erősítését szerette volna elősegíteni. Az áttörés viszont nem akart eljönni, továbbra is lassú volt a zalaiak játéka, az MTK pedig élt a lehetőséggel. Az 55. percben egy újabb kontra végén Vancsa labdáját csípte el Mocsi elől Futács, aki ballal 14 méterről a kapu közepébe lőtt, 0-2. Nem állt tehát valami jól az egerszegiek szénája, ráadásul az előző két mérkőzésüket is elbukták. Gyorsan jött a szépítés, az 58. percben Tajti játszott Spoljarichoz, akinek a labdája a földről felpattanva jutott a jobb felső sarokba, 1-2. A ZTE ezt követően be tudta szorítani az ellenfelet, de a reteszen nem jutott át, az MTK pedig kontrázhatott. Azt kell mondanunk, hogy nagyon régen láttuk már ilyen gyengén futballozni a zalaiakat, de aztán a 86. percben eredményre vezettek az erőfeszítéseik.



Fotó: Pezzetta Umberto

Grzan futott le az alapvonal közelébe, középre adása után Zsóri lőtt közelről, egy lábon irányt változtatott a labda, amit Mijovski csak a gólvonalon túl ért már el, 2-2. A győztes gólért mehetett a ZTE, de az MTK is. A 91. percben Kovácsréti jobb oldali beadása a keresztlécről pattant ki, érkezett Grozav, aki a kapuba fejelt. Az asszisztens lest jelezett, majd hosszas VAR-vizsgálat következett. Végül megadták a gólt, 2-3.

Ez pedig a ZTE FC vereségét jelentette, amely hiába dolgozta le kétgólos hátrányát, újra pont nélkül maradt. Harmadszor, ami így most már egy negatív sorozat.