Kisép-Futsal

Szigetszentmiklós–

Nagykanizsai Futsal Club 4-7 (2-3)

Szigetszentmiklós, 50 néző. Jv.: Deme R.

Nagykanizsa FC: Szőke R. – Kollár, Takács D., Schuller, Szőke Á. Csere: Németh M. (kapus), Dömötörfy, Pesti A., Őri M., Millei. Sportigazgató: Várhidi Péter.

Gólszerzők: Schuller (1. – öngól), Koppermann (6.), Puskás (27.), Csapó (30.), illetve Takács D. (9., 21., 40.), Szőke Á. (13., 30.), Kollár (15.), Schuller (23.)



A lelki nyomás már napokkal korábban elkezdődött a kanizsaiakra nézve, hiszen a BAK–Dunaújváros találkozót (2-9) már korábban megrendezték, és kellettek a pontok ahhoz, hogy az alsóház utolsó két helyétől távolodjanak a zalaiak. Lényegében tehát dél-zalai oldalon győzelmi kényszer alakult ki. Ezt csak tetézte, hogy rosszabbul nem is kezdődhetett volna a mérkőzés a nagykanizsaiak szempontjából, viszont a kétgólos hátrányból jó mentalitással álltak fel. Mi több, a második játékrész elején gyorsan növelték is tovább előnyüket. Nem volt persze ez lefutott meccs, fel is jöttek a hazaiak, de a kellően erős kerettel Szigetszentmiklósra érkező NFC sikerrel könyvelhette el a bajnoki pontokat, mellyel az alsóházi rájátszás harmadik helyén állnak jelenleg.