MTK-TFSE–ZTE NKK 83-57 (17-11, 29-13,

16-19, 21-14)

Budapest, Jv.: Novák, Káré

ZTE NKK: Kovács 12, Frindt 8, Szórád 11, Horváth Fru. 2, Pap 16. csere: Soós 6, Óházy, Horváth Fa., Ács 2. edző: Czukor Bence

Hazai pontok után fokozatosan talált magára a ZTE NKK és a 6. percben Kovács és Pap kosarával átvették a vezetést (8-9). A negyed hajrájában a pontosabban játszó fővárosiak fordítottak és hat ponttal elléptek. A második negyedben három pontra feljöttek a vendégek, majd egy ideig beragadtak a csapatok a 22-18-as állásba. A 16. perctől már csak a ZTE NKK maradt egy helyben, ugyanis a fővárosiak 24 pontot szerezve megalapozták a későbbi sikerüket (44-24).



A nagyszünet után 5-0-val kezdett a zalai alakulat, de hamar rendezte sorait az MTK és visszaállította a húszpontos különbséget. A záró negyed elejét is megnyomták a vendégek és 8-0-s sorozattal 62-51-re zárkóztak. Ismét jött egy zalai hullámvölgy és ez végképp eldöntötte a találkozót, habár a második negyed volt igazán a mérkőzést befolyásoló időszak. A vége magabiztos MTK-győzelem, mellyel a két csapat helyet cserélt a tabellán.



Czukor Bence: „Ugyanazokat a hibákat követtük el, mint az előző három mérkőzésen. Érzékeltük és tudjuk, hogy mik azok, de egyszerűen a gyakorlatban nem tudjuk ezeket kijavítani. Ezek nem taktikai jellegű dolgok, amiket ne tudnánk véghez vinni, hanem itt akarati tényezőkről beszélünk. Amikor szoros volt a párharc, akkor a saját hibáinkból adtunk előnyt az ellenfélnek, a TF pedig egy jó csapat, és ezt hazai pályán ki is használta.



Atomerőmű KSC Szekszárd II–Kanizsai Vadmacskák SE 104-40 (34-9, 18-12, 30-9, 22-10)

Szekszárd. Jv.: Téczely, dr. Danka.

Kanizsai Vadmacskák: Zsámár P. 13/3, Scheiber, Horváth L. 2, Csuha 4, Jurkó 17/3. Csere: Bánhegyi D. 2, Garai, Füredi 2, Benczik. Edző: Zsámár Krisztián.



Sorra vívja a bajnokság hajrájába fordulva mérkőzéseit a Kanizsai Vadmacskák SE együttese, legutóbb nem pótolt, hanem a versenyprogram szerinti meccset játszhattak a nagykanizsaiak, akik Szekszárdra látogattak.



A Tolna megyeiek azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést és végül a 26. forduló találkozóján nagy különbséggel győzték le a KVSE-t.

A dél-zalaiaknak sok pihenője nem is maradt, hiszen május 3-án, azaz kedden 16 órától az NKA Universitas PEAC II-t fogadják – a szezon 22. köréből elhalasztott mérkőzés pótlásaként.



