Tényleg nem szeretnénk a ZTE FC korábbi mérkőzéseit szembeállítani a legutóbbiak­kal, már csak annak okán sem, hiszen az ellenfelek sem voltak azonosak. Mégis meg kell említeni ezt, ha már sorozatokról beszélünk. Nem is oly rég volt a zalaiaknak egy hétmeccses veretlenségi szériájuk, ezen belül pedig hat találkozón még csak gólt sem kaptak. Aztán az Újpest elleni meccs zárta le ezt, majd következett a két hazai találkozó a Paks és az MTK ellen, de egyiken sem tudott nyerni az egerszegi alakulat. A három meccsen összesen tíz gólt kaptak a kék-fehérek (4-0, 3-2, 3-2), viszont nem hinnénk, hogy elfelejtettek volna futballozni a zalaiak…



Csak találgatni lehet, hogy mi lehet a gond. Ám igazából nem is kell találgatni. A választ, de legalábbis a vélt okot Molnár Balázs, a ZTE FC megbízott vezetőedzője mondta ki a találkozó után, amikor lapunk kérdésére azt mondta: a szakmai stáb tagjaival is azon gondolkodnak, mi az oka annak, hogy nem kellően éles a társaság, ami az elmúlt három találkozójukat jellemezte. Hiányzik az a fajta határozottság is – tette hozzá –, hogy akár az első hat között is végezhetnének. Amire egyébként még mindig simán megvan az esély, de ehhez most már nem lehet sokat hibázni. Persze, a hét közben, szerdán rendezendő FTC elleni újabb mérkőzés ebben a pillanatban nem a legkellemesebb ellen­felet sodorja a zalaiak útjába...



Az MTK Budapest elleni 3-2-es vereség újra egy VAR-döntéssel alakult ki, megint a ZTE „kárára”. Mert az, hogy 0-2 után még egyenlítettek az egerszegiek, mindenképpen dicséretes, de az, hogy ne tudják legalább megtartani azt az eredményt, az már szomorú. Molnár Balázs evvel kapcsolatban mentális fáradtságot is említett, elsősorban a koncentrációra gondolva. Ami tény, hogy négy fordulóval ezelőtt ugyanennyi ponttal ott voltak a zalaiak a negyedik helyen. Remélhetőleg nem arról van szó, hogy túlzottan is megnyugodtak volna a kék-fehérek, hogy nagy baj már nem érheti őket.

Már nem, hiszen a vasárnap zárult forduló után matematikailag is eldőlt, hogy a ZTE FC már biztosan tagja lesz az NB I. következő idényének is. Azonban a klub célkitűzése már nem csak ez volt, ráadásul az első hat csapat olyan bónuszokat is élvezhet, ami egy hazai klubnál sem mellékesek. Van még három meccs, például ezért is lehet dolgozni.