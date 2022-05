Természetesen minden mérkőzésen és minden hazai találkozón ez a cél, ám a ZTE FC most olyan helyzetbe került, hogy még hangsúlyosabb a remélt hazai siker jelentősége. Az egerszegiek a legutóbbi négy találkozójukon nem szereztek pontot, holott előtte hét mérkőzésen maradtak veretlenek.

Különösen a két hazai vereség (Paks, MTK) a fájó az egerszegiek számára, hiszen például a szerdai, FTC elleni idegenbeli 5-3 – főleg a második félidei játék – a vállalható kategóriába tartozik. Csak sajnos az is egy vereség, de ez már a múlt. Az Üllői úti találkozó után Molnár Balázs, a zalaiak megbízott vezetőedzője már úgy fogalmazott, hogy a második félidei produkcióra lehet alapozni. Nos, igen, ám mindez csak úgy ér majd valamit, ha a ZTE FC a mérkőzés elejétől fegyelmezett lesz, ráadásul vasárnap egy olyan csapat érkezik a Gyirmót „személyében”, mely bár kieső helyen áll, de a szezon során számtalanszor bizonyította Csertői Aurél együttese, hogy bárki ellen szívós ellenfél tud lenni.

Szombat estére eldől, hogy a gyirmótiaknak marad-e vasárnapra még matematikai esélyük a bent maradás kiharcolására. Amennyiben szombaton a Bp. Honvéd legalább egy pontot szerez a Mezőkövesd ellen, akkor a Gyirmót már nem tud élvonalbeli maradni.

Az efféle számolgatásokról mondta azt Molnár Balázs: ők nem akarnak ezzel foglalkozni, hanem vasárnap csak a saját játékukra összpontosítani. Arra, hogy győzzenek, mert most a csapat, a szurkolók és a klub számára is ez a legfontosabb. Tegyük hozzá, a védelemben a korábbiaknál még több figyelem szükséges ehhez, ám az igazság az, hogy gyakorlatilag csapatszinten is igaz mindez. Az a fajta koncentráció és fegyelem, ami előtte jellemezte a kék-fehéreket, ha nem is illant el, de mindenképp érezhető volt benne „kihagyás”, amit kihasználtak az ellenfelek. A ZTE FC csapatában nincs újabb sérült és eltiltott játékos sem.

Az NB I. 32. fordulójának programja. Szombat: DVSC–Puskás 14.45, Bp. Honvéd–Mezőkövesd 17.00, Ferencváros–MTK Budapest 19.15. Vasárnap: Paks–Kisvárda 14.05, ZTE FC–Gyirmót FC 16.15, Újpest FC–Fehérvár FC 18.45.