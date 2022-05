A másik oldalról nézve ez egy 5-3-as győzelem volt, ami sokkal simábban indult. Az első játékrész után, amikor már 3-0-ra vezetett a bajnok Ferencváros, akár egy kiütéses győzelemben is bízhatott. Aztán nagyot fordult a világ a Groupama Arénában. A ZTE FC 3-2-re is, majd 4-3-ra is feljött, de ez már a késői ébredés kategóriájába tartozott.



Kölcsönözve a korábbi NSZK-s krimisorozat címét – Két férfi, egy eset –, Két edző, egy eset címet is lehetett volna adni ennek a meccs­nek. Akik végighallgatták Molnár Balázsnak, a ZTE FC megbízott vezetőedzőjének és Sztanyisz­lav Csercseszovnak, az FTC szakvezetőjének a mérkőzés utáni értékelését, ugyanaz köszönt nekik vissza a mondandójukból. Egyikük sem értette, hogy mi történt csapatával az egyik, illetve a másik fél­időben… Először a zalai edző kapott szót.



– Az első félidőben hoztuk azt a formát, mint az elmúlt hetekben – kezdte ezzel Molnár Balázs. – Aztán a szünet után azt bizonyította a csapat, hogy van tartása, de azt kell kideríteni, hogy mi az oka ennek.



Mármint ennek a kettősségnek. Ő is erre gondolt egy kérdésre válaszolva, hogy mégis mi történt mondjuk a szünetben, hiszen látszólag nem változtatott az eredeti ötvédős felálláson sem.



– Annyit történt, hogy felhívtuk a figyelmet arra, amit az elejétől kértünk – válaszolta Molnár Balázs. – Ugyanazt kértük meccs előtt is, mint a szünetben, csak akkor már működött az a fajta játék. Először kényelmesek voltunk, hogy eljöttünk a Groupama Arénába játszani, de a második félidőre igenis büszkék lehetünk, hiszen kétszer is feljöttünk egy gólra. Erre a játékra építhetünk.



Sztanyiszlav Csercseszov pedig éppen ellentétes szemszögből látta ugyanezt.



– Két nagyon különböző félidőt láthattunk, az elsőben úgy futballoztunk, olyan agresszivitással, ahogy azt elterveztük – mondta. – Aztán a másodikra alábbhagyott mindez, és cserékkel kellett belenyúlni a meccsbe, hogy visszavegyük az irányítást. Ki kell elemezni, hogy miért nem tudtuk folyamatosan azt játszani, mint az elejétől. A nézők biztos jól szórakoztak ennyi gólnál, s majd meg kell nézni, hogyan ne engedjük az ellenfelet gólhoz jutni egy ilyen mérkőzésen.



A góloknál maradva, a ZTE FC kapujában 15 találat landolt a legutóbbi négy vesztes találkozón. Ezen kell mindenképpen változtatni az utolsó két meccsre, hogy hátul ne legyen ennyire gólképes a csapat. Elöl most is volt három, csakhogy az kevesebb volt a kapottnál.