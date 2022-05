Bajai NKK–ZTE NKK 75-91 (18-23, 16-19, 32-36, 9-13)

Baja, 100 néző. Jv: Farkas, Nagy B.

ZTE NKK: Kovács 24/12, Frindt 13/3, Horváth Fru. 14, Horváth Fa. 2, Pap 25. Csere: Ács, Soós 7, Szórád 4/3, Óházy, Molnár 2. Edző: Czukor Bence

Pontosabban kezdtek a vendégek és a 2. percben 2-6-ra vezettek. A lendület megmaradt a folytatásban is, de a pontosság elillant zalai oldalon és a hazaiak kezdtek felzárkózni, majd a 9. percben Pálfi büntetőivel átvették a vezetést – a mérkőzésen utoljára (17-16). A folytatásban Horváth Fruzsina kosaraival emelkedett ki a hullámvölgyből a ZTE NKK és hamar tíz pont fölé tolta a különbséget. A félidő hajrájában Frindt is elkapta a ritmust és vezérletével tartotta 8-10 pontos előnyét a zalai alakulat. A harmadik negyed nem a csapatok védekezéséről marad emlékezetes, hanem a dobott 68 (!) pontról. A Baja főleg a hárompontosainak köszönhetően tartotta magát, míg az egerszegiek Pap palánk alatti játékában bízhattak. A zárónegyed elejét megnyomták a vendégek, és az egyre jobban fáradó hazaiak ellen maga­biztosan nyertek.

Czukor Bence: „Taktikai­lag és fizikálisan is igyekeztünk felkészülni az ellenfél sajátos stílusából, amely területvédekezésből és a támadó oldalon triplákból áll. Amikor a begyakorolt dolgokat fegyelmezetten és higgadtan alkalmaztuk, akkor rögtön jelentősebb előnyre tudtunk szert tenni, de amint kicsit alábbhagyott a figyelem, ügyesen visszakapaszkodott az ellenfelünk. Idegenben 91 pontot dobtunk és megérdemelten nyertünk.”

Kanizsai Vadmacskák SE–BEAC Újbuda 73-101 (16-26, 29-27, 13-29, 15-19)

Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Horváth A., Németh S.

Vadmacskák: Zsámár P. 19/9, Füredi 11/9, Csuha 2, Horváth L. 2, Jurkó 24. Csere: Bánhegyi B. 11, Simon 4, Bánhegyi D., Scheiber, Garai. Edző: Zsámár Krisztián.

Jó: Jurkó.

Legutóbb a 24. fordulóból elhalasztott bajnoki mérkőzést pótolt be hazai környezetben a Vadmacskák női kosárlabdaegyüttese. Mely a mérkőzés 8. percéig jól is tartotta magát, mi több, egy kis ritmustévesztés után a pontgazdag második negyedben 32-36-ra is visszajöttek még a házigazdák. Nagyszünet után aztán a fővárosiak sokkal jobban koncentráltak már és elléptek a hazaiaktól, akik az utolsó felvonásban ismét összeszedték magukat, ugyanakkor igazából már nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz.

A Vadmacskák kedden (16.30) az MTK-TFSE-t fogadja, majd a szezon zárásaként, vasárnap 18 órától a PINKK-PVSK U23 vendégeként lép pályára. A ZTE NKK ugyanebben az időpontban hazai környezetben zárja a bajnokságot, a vendég pedig a Sportdarázs-SMAFC együttese lesz.

A Bajnokság állása