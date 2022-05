ZTE NKK– Sportdarazsak-SMAFC 95-89

(22-16, 23-16, 13-24, 22-24, 15-9) – hosszabbítás után

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: dr. Magyari, Csák.

ZTE NKK: Kovács 18/6, Frindt 8, Horváth Fa., Horváth Fru. 16, Pap 25. Csere: Soós 8, Óházy, Szórád 12/6, Ács 8, Molnár. Edző: Czukor Bence.

Nem várt izgalmakat hozott a bajnokság utolsó fordulója, melyben a ZTE NKK soproni vendéget fogadott. Az első negyed feléig felváltva estek a kosarak, és kiegyenlített volt a játék, majd jó ritmusban, helyenként látványosan játszva 43-24-re ellépett a házigazda. Az első félidő végére ki­engedtek a zalaiak, és a SMAFC csökkentette a hátrányát (43-32).



A nagyszünet után beragadtak a hazaiak, és Szeli vezérletével hatalmas hajrába kezdtek a soproniak. Fokozatosan dolgozták le hátrányukat a vendégek a sok hibával játszó házigazdával szemben. A 26. percben Szeli egyenlített, majd büntetőivel át is vették a vendégek a vezetést (50-52). Egymás hibáiból építkeztek a csapatok, végül őrült végjáték következett, ahol 3,2 másodperccel a vége előtt Molnarová kosarával a Sopron vezetett (78-80), Szórád Anna azonban középtávolról hosszabbításra mentette a meccset (80-80). A ráadásban már érvényesítette a hazai pályát a ZTE NKK, és ha nehezen is, de megnyerte az összecsapást.

Czukor Bence: – Ha a meccs előtt valaki azt mondja, hogy négy-öt ponttal nyerünk, akkor aláírtam volna. Hosszú volt ez a szezon. Az első félidőben még megvolt a fókusz, a másodikban már nem tudtunk annyira koncentrálni, mint korábban. Köszönjük a szurkolóknak az egész éves buzdítást. Emellett jó volt Altobelli mester ellen meccselni, aki az elmúlt szezonban még a mentorom volt.



Kanizsai Vadmacskák SE–MTK-TFSE 66-84

(19-25, 12-26, 18-16, 17-17)

Nagykanizsa. Jv.: Koncsek, Fleischmann.

Vadmacskák: Zsámár P. 24/9, Füredi 2, Bánhegyi D. 8, Simon, Jurkó 25. Csere: Bánhegyi B. 5, Horváth L., Schei­ber, Csuha 2, Garai, Benczik. Edző: Zsámár Krisztián.

Nem kezdtek rosszul a hazaiak, az első negyed végére azonban a fővárosiak is belelendültek. A második etapban állandósult a vendégek tíz pont körüli előnye, amit a meccs 18. percétől az MTK növelni is tudott. Ezt a nagyszünet után egy nyert negyeddel próbálták ellensúlyoztak a kanizsaiak. A negyedik felvonásban sem nőtt tovább az MTK-TFSE előnye, azonban így is biztosan nyerték a találkozót.

Jók: Jurkó, Zsámár P.



PINKK-PVSK U23–Kanizsai Vadmacskák 81-70

(26-14, 18-17, 23-19, 14-20)

Pécs. Jv.: Farkas P., Fodor S.

Vadmacskák: Zsámár P. 29/15, Füredi 4, Bánhegyi D., Horváth L. 2, Jurkó 19. Csere: Csuha 12, Bánhegyi B., Simon 2, Benczik 2, Scheiber, Garai. Edző: Zsámár Krisztián.

Jobban rajtoltak a hazaiak, akik próbáltak gyorsan ellépni a dél-zalai csapattól, a második negyedben azonban már a Vadmacskák is sokkal jobban figyelt. A harmadik tíz perc során kezdetben vissza is jöttek tízpontos különbség alá a vendégek, de nyerniük csak az utolsó etapban sikerült. Így pedig idegenbeli vereséggel zárták végül a bajnokságot.

Jók: Zsámár P., Jurkó.



A végeredmény