Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Szalai-Edelholz Zalalövő 1–1 (0–1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Kiskanizsa: Szőke R. – Piecs (Kiss G.), Kotnyek, Fülöp, Dolmányos, László (Abay Nemes), Jagarics, Völgyi, Anger, Ötvös, Szőke Á. (Póka). Edző: László Roland.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G., Gyenese, Agg, Horváth T., Bekes, Kellner, Elek, Radics (Biczó), Cseresnyés, Horváth D. Edző: Ostrom János.



A mérkőzés első negyed órája mezőnyjátékkal telt, majd a 15. percben egy jobb oldali vendég szabadrúgást követően a hazai védők nem tudtak felszabadítani, az érkező Horváth Dániel pedig a tehetetlen hazai kapus mellett a hálóba lőtt. Az első félidőben ezután jobbára a mezőnyben folyt a játék, a hazaiak első valamire való helyzete a szünet előtt nem sokkal volt, amikor Piecs szabadrúgását Balogh Bence bravúrral hárította. A második játékrészre egy sokkal agilisabb hazai csapat érkezett, mezőnyfölényben játszottak, ami a 62. percben egy jogosan megítélt büntetőből góllá is érett. A gól után a Kiskanizsa teljesen átvette a játék kezdeményezését, a vendégek csak beívelésekből, illetve pontrúgásból jelentettek veszélyt a kiskanizsai kapura. Az utolsó negyed órát a hazaiak jobban megnyomták, a 74. és a 83. percben százszázalékos helyzetet hagytak ki, így maradt az 1–1-es végeredmény. A Kiskanizsa a helyzetek alapján csak saját magának köszönheti a két pont elvesztését.

Gólszerzők: Piecs (11-esből), ill. Horváth D. Jók: Kotnyek, Dolmányos, Völgyi, ill. Balogh B., Gyenese, Agg, Horváth D. U19: Kiskanizsa–Zalalövő 1–13.



Femat Csesztreg–Semjénháza 5–1 (4–0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szekeres (Könye Balla), Horváth R., Kiss Ba., Őri Cs., Nagy N. (Németh R.), Őri M., Péter (Pál), Elek, Németh D. (Magai). Edző: Tamás Tamás.

Semjénháza: Szakmeiszter – Horváth P., Kovács P., Novák (Dobri), Schuller, Csongár, Kapuvári, Bagó, Pápai, Szilágyi, Bakos. Edző: Kovács Imre.

A mérkőzés a hazaiak számára nagyon fontosnak ígérkezett a dobogóért folytatott csatában, ennek tudatában nagy elánnal vetette bele magát a találkozóba a csesztregi csapat. A tavaszi szezon egyik legjobb első félidei játékával, négy gólt rúgva térhettek pihenőre a felek. A második játékrészben tartotta a hazai csapat az eredményt, de egy gólt így is sikerült szerezniük. A vendégeknek csak egy szépségtapaszra futotta az erejéből. Látványos, közönségszórakoztató, magabiztos játékkal tartotta otthon a három pontot a Csesztreg.

Gólszerzők: Póczak, Horváth R., Őri Cs., Németh D., Kiss Ba., ill. Pápai. Jók: az egész csapat, ill. senki.



Lenti TE–Kinizsi Gyenesdiás 2–1 (0–1)

Lenti, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Lenti: Sabján – Bakos (Koczor), Sárkány, Lovrencsics, Takács, Szabó K., Orbán, Simon (Kiss K.), Mentes, Biharvári, Kondákor (Illés). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Hegyi, Fellner, Nedelkó, Tarnóczai (Horváth P.), Bertók, Besze, Czafit, Ács (Tóth B.), Sipőcz. Edző: Kocsis Norbert.

Kiegyenlített mérkőzésen a több helyzetet kidolgozó és azt jobban kihasználó hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Takács, Koczor, ill. Tarnóczai. Jók: Orbán, Szabó K., Kondákor, Takács, ill. Nedelkó, Hegyi, Szabó Á.



Zalaszentmihály–Flexibil-Top Zalakomár 3–1 (2–0)

Zalaszentmihály, 75 néző. Jv.: Lancz Zs.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Szentgyörgyvölgyi (Janda Z.), Csilits, Soós Máté Bálint, Vida, Soós Márk, Varga P., Janda M., Soós G., Ujvári (Biczó), Horváth M. Játékos-edző: Biczó Attila.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Takács Cs. (Szefcsik), Csalló, Takács D., Kuti, Horváth J., Madarász, Földesi, Nagy M., Mészáros, Tinó. Edző: Mutter Attila.

A hazai csapat a mérkőzés kezdetétől teljes erőbedobással indította a játékot, ami egy gyors gólban meg is mutatkozott. Ezt követően sem vett vissza a fordulatszámból a Zalaszentmihály, több helyzetet is kialakított, amiből egyszer ismét sikerült betalálni a Zalakomár kapujába. A második félidőben kiegyenlítettebb lett a játék és mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek. Ezt követően a meccs hajrájában mindkét csapatnak sikerült egyszer az ellenfele kapujába találnia, amivel kialakult a 3–1-es végeredmény.

Gólszerzők: Ujvári (2), Soós Máté Bálint, ill. Horváth J. Jók: Soós Márk (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Tóth-Pajor, Horváth J., Csalló. U19:

Zalaszentmihály–Zalakomár 1–0.



Hévíz–Szepetnek 1–1 (0–0)

Hévíz, 40 néző. Jv.: Bors B.

Hévíz: Kiss J. – Dominkó, Meidl, Buza, Nyári, Nagy D. (Tóth I.), Damina (Pál), Bresztovszky (Rózsás), Szindekovics, Sabján (Lajtai), Karakai. Edző: Damina László.

Szepetnek: Kalányos – Baksai, Fadgyas, Szabó Be., Horváth, Nagy, Pál, Szabó Ba., Büki, Szilágyi (Déri), Orsós. Edző: Németh István.

A mérkőzés gyászszünettel kezdődött, a hétfőn elhunyt Horváth Szabolcs, a Hévíz II csapatának oszlopos tagja és szervezője emlékére. A találkozó elejétől fogva nagy iramot diktáltak a csapatok, mind a két fél meg akarta nyerni a mérkőzést. Az első félidőben a hazaiaknak és a vendégeknek is voltak helyzeteik, de nem sikerült ezekat gólra váltani. A második 45 percben is felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Előbb a 49. percben Karakai 11-esből a házigazdáknak szerzett előnyt, majd Fadgyas a 60. percben egyenlített. Ezután is nagy iramot diktált mindkét együttes, több helyzetet is kidolgozva, de újabb találat már nem született.

Gólszerzők: Karakai (11-esből), ill. Fadgyas. Jók: az egész csapat, ill. Baksai, Orsós.



Zalaszentgrót–Magnetic Andráshida TE 4–0 (1–0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Tóth D., Gájer (Kulcsár), Ferenczi (Vasáros), Baráth (Farkas F.), Csik, Iberhart, Kiglics (Fábián), Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Andráshida TE: Kemes – Horváth B., Kovács P. (Bencze), Lukács, Doszpoth, Kovács D., Kaprinai, Kotsis (Péhl), Bognár, Cséber, Odonics. Edző: Bencze Péter.



Kellemes tavaszi idő várta a csapatokat, ennek ellenére a játék nem volt túl izgalmas az első játékrészben. Helyzeteket nem tudott kialakítani a Szentgrót a mezőnyfölénye ellenére. Aztán a 42. percben Horváth Dávid révén megszerezte a vezetést a hazai csapat. Fordulás után a szentgótiak felpörgették a játékot, helyzeteket alakítottak ki, előbb Ferenczi, majd Gájer is bevette a szimpatikusan küzdő vendégek kapuját. Örömteli hazai szempontból, hogy újabb saját nevelésű játékos mutatkozott be a Szentgrót együttesében, és ha már pályára lépett, gólt is lőtt Kulcsár Ruben. A győzelmet a hazaiak minden édesanyának, valamint a múlt héten súlyos sérülést szenvedett Lampert Bálintnak ajánlják.

Gólszerzők: Horváth D., Ferenczi, Gájer, Kulcsár. Jók: Ferenczi, Pődör, Penczák, Baráth, Gájer, ill. Bognár, Cséber, Doszpoth, Odonics. U19: Zalaszentgrót–Andráshida TE 5–2.



Tudósítottak

Biczó Attila (Zalaszentmihály), Dervalics György (Kiskanizsa), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Koczfán Petra (Hévíz), Kosár Lajos (Lenti), Nagy Norbert (Csesztreg).