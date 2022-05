A bajnokságban a két legjobban teljesítő együttes jutott a megyei kupadöntőbe, és közülük a pontvadászatot vezető Teskánd volt az esélyesebb. A szentgrótiaké viszont kellően erős együttes ahhoz, hogy meglepetést okozzon, és csapat szurkolói közül pedig nem kevesen gondolták úgy, hogy a bravúrnak szeretnének a helyszínen szemtanúi lenni.

Kupagyőztes Teskánd csapata ünnepel

Tegyük hozzá, hogy nagyszerű körülmények várták a csapatokat, remek pálya és nagyszerű idő is. A 10. percben aztán egy gyors akció után Bontó Marcell érkezett a kapu elé, aki egy lépésről szerzett vezetést a Teskándnak, 0-1. A gól után szinte azonnal jöhetett volna a válasz, ugyanis Ferenczi léphetett ki középen, át is emelte a labdát a kiinduló Pergel Dávid felett, de a keresztléc mentett. Mozgalmasan alakult tehát az első negyedóra, kiegyenlített volt a találkozó, hogy aztán egy kényszerű csere következzen teskándi oldalon. Bedő Marcell ugyanis nem tudta folytatni a játékot. A 41. percben a kaputól 18 méterre Nagy Richárdhoz került a labda, aki nem sokat vacakolt és félfordulattal, ballal kilőtte a kapu bal oldalát, 0-2.

Tavaly ugyanez a két csapat játszotta a megyei kupadöntőt, akkor, a Nagykanizsán megrendezett összecsapáson a Zalaszentgrót nyert. Pergel Attila, a Teskánd edzője előzetesen elmondta: a revans vágya is fűti őket ezúttal, az első félidő pedig a lehető legjobban alakult számukra, de volt még hátra (legalább) 45 perc.

A Zalaszentgrót pedig kétgólos hátrányban sem adta fel a harcot, ez érződött a játékán fordulás után, azonban a Teskánd előnye birtokában taktikusan járatta a labdát, ha éppen erre volt szükség. Az 55. percben ismét Ferenczi lépett ki jó ütemben, megpróbálta kilőni a hosszú sarkot, de mellé ment a labdája. Ez nagy egyenlítési lehetőség volt a Szentgrótnak, amelynél szintén egy kényszerű csere következett: Tóth Dánielt kellett lesegíteni a pályáról. Szinte ebben a pillanatban ismét Ferenczi lépett ki, Bolla gólhelyzetben eltalálta a lábát, aki megkapta a második sárgáját. Büntetőhöz jutott a Zalaszentgrót, Ferenczi Dávid pedig higgadtan lőtt a kapuba, 1-2. Így pedig már érdekesebbnek tűnt a találkozó hátralévő része, de a 64. percben a Teskánd is 11-eshez jutott: Bontó készült lőni, amikor eltalálták, a büntetőt pedig Bailo higgadtan lőtte a kapuba, 1-3. A grótiak ezek után is próbálták kihasználni emberelőnyüket, egy lesgólt szereztek is, miközben kezdett kissé keményedni is a meccs. A Teskánd pedig kontrázott és a 86. percben végleg eldöntötte a finálét. Bontó a bal összekötő helyéről vezette a kapusra a labdát, aki mellett egy csellel elment és 12 méterről laposan lőtt a bal alsó sarokba, 1-4. A Zalaszentgrót ebben a helyzetben sem vett vissza, kihagyott még egy kihagyhatatlannak tűnő helyzetet, a végeredmény pedig már nem változott. A Zala Megyei Kupát a Technoroll Teskánd nyerte meg, méghozzá története során először.