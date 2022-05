Flexibil-Top Zalakomár–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 2-1 (0-0)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Csalló, Takács, Mutter (Madarász F.), Kuti, Horváth J. (Földesi), Madarász Z., Nagy M., Horváth T., Mészáros, Tinó (Szefcsik). Edző: Mutter Attila.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Piecs, Kotnyek, Kiss G., Dolmányos, László, Jagarics (Abay Nemes), Anger, Ötvös, Szőke Á. Edző: László Roland.

Közepes iramú mérkőzést játszott a két csapat, mely során a vendégek masszív védekezésükre támaszkodtak, labdaszerzéseik után gyors kontráikban bíztak, míg a hazaiak a visszahúzódó kiskanizsaiak védelmét próbálták meg feltörni. Az első félidőben mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb helyzetek, de a kapusok a helyükön voltak és 0-0-s állással mehettek pihenőre a csapatok. A második játékrész is hasonló mederben csordogált, úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel megelégszik mindkét csapat, a mérkőzés utolsó húsz percére viszont felpörögtek az események. A hetvenötödik percben egy kemény ütközés után a kiskanizsaiak játékosa megsérült, nem tudta folytatni a játékot, és több cserelehetőség híján 10 emberre fogyatkoztak a vendégek. Az ütközést követő szabadrúgás mögé Piecs állt, lövése megpattant a sorfalon és a kapuba vágódott, ezzel megszerezték a Sáskák a vezetést. A rendes játékidő utolsó percében meccslabdája volt a Kiskanizsának, viszont ziccerben védett a hazaiak kapusa. A kilencvenegyedik percben hazai szöglet után Takács D. maradt üresen a hosszú oldalon, és kiegyenlített, majd a 93. percben a labda Mészáros elé került a vendég 16-oson belül, amit gólra váltott, és megszerezte a győztes találatot. Fordulatos, izgalmas mérkőzésen Fortuna ismét fogta a komáriak kezét, és otthon tartották a három pontot a nagy lelkesedéssel játszó Sáskák ellen.

Gólszerzők: Takács, Mészáros, ill. Piecs. Jók: Mészáros (a mezőny legjobbja), Csalló, Földesi, Horváth T., ill. Piecs, Szőke Á., Szőke R.

Szepetnek–Zalaszentmihály 5-1 (4-0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Siket L.

Szepetnek: Kalányos - Szabó Ba. (Dömötör), Szabó Be., Fadgyas, Pál Ma., Baksai, Pál F. (Pál Mi.), Orsós R., Nagy T. (Szabó M.), Büki (Déri), Horváth M. Edző: Németh István.

Zalaszentmihály: Nagy D. - Soós M., Csilits, Szentgyörgyvölgyi (Tricsli), Janda M., Biczó, Horváth D., Biczó, Ujvári A., Soós G., Janda Z. Játékos-edző: Biczó Attila.

A Zalaszentmihály bátran felvállalta saját játékát, s ugyan a Szepetnekkel együtt nem biztos, hogy a mezőny elejéhez tartoznak, pontosan így produkáltak egy olyan meccset, melyen a hazaiak gólokat szereztek, a vendégek pedig kedvükre futballoztak egy jót. A roppantmód felázott pályán a csapatok megküzdöttek a körülményekkel is, hogy aztán a találkozót követően – miként ősszel az Szentmihályon is történt – a két klub között a sportbarátságot tovább mélyítsék. Ahogy azt mondani szokás: így érdemes a megyei futballban ténykedni a feleknek, ráadásul esett még hat gól is, melyeket a lelátón helyet foglalók örömmel konstatálhattak.

Gólszerzők: Orsós M. (2), Horváth M. (2), Pál Mi., illetve Ujvári A. Jók: az egész csapat, illetve Ujvári A., Soós M. U19: Szepetnek–Zalaszentmihály 3-0.

Kinizsi Gyenesdiás–Hévíz 2-0 (2-0)

Gyenesdiás, 80 néző. Jv.: Varga P.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Hegyi, Fellner, Nedelkó, Bertók (Szokoli), Besze, Tóth B., Czafit (Tarnóczai), Ács (Maturicz), Zsiga. Edző: Kocsis Norbert.

Hévíz: Kiss J. – Buza, Szindekovics, Pál (Sabján), Nyári (Filó), Tóth I., Bresztovszky, Nagy G., (Nagy D.), Lajtai (Rózsás), Meidl, Karakai. Edző: Damina László.

A szomszédvári rangadó két, jobb napokat látott csapatának nyílt sisakos támadójátékát hozta. Az első helyzetek kimaradtak, aztán a tizedik percben egy mintaszerű becsúszásból, majd tíz perccel később középen kiugorva, lapos lövéssel vette be Fellner a vendégek kapuját. Az élénk mezőnyjáték és a második fél­idő erőteljes hévízi támadásai ellenére sem változott az eredmény. Kétszer is közvetlen gólhelyzetbe kerültek Buzáék, de hadilábon álltak a szerencsével. Közben a hazai védők Szabó kapussal az élen remekeltek. Sportszerű, küzdelmes mérkőzésen nyert a Gyenesdiás.

Gólszerző: Fellner (2). Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.

Semjénháza–Technoroll Teskánd 2-0 (0-0)

Semjénháza, 200 néző. Jv.: Hegedüs M.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács P., Horváth P., Novák (Szilágyi), Schuller, Körösi, Csongár (Dobri S.), Kapuvári, Pápai, Kozári, Bakos. Edző: Kovács Imre.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Molnár A., Bontó, Bedő, Bailo, Nagy M. (Major), Bolla. Edző: Pergel Attila.

Küzdelmes, kemény mérkőzésen a hazai csapat szívét-lelkét adta bele ebbe a mérkőzésbe, úgy küzdöttek, mintha az életük függött volna ettől. A Semjénháza álljt parancsolt a teskándiaknak, akik eddig veretlenek voltak ebben a bajnokságban. De függetlenül attól, hogy most kikaptak a vendégek, a hazaiak úgy érzik, hogy a Zala megyei első osztály legjobb együttesét tudták két vállra fektetni. A vendéglátók szerint ezt a bajnokságot simán nyeri a Teskánd, és kívánják nekik, hogy verjenek gyökeret az NB III.-ban. Azért, hogy a teskándiakat megnyugtassák a hazaiak, megjegyezzük, hogy pár évvel ezelőtt a Zalaszentgrót együttese is veretlenül szerette volna megnyerni a bajnokságot, de őket is a Semjénháza állította meg Zalaszentgróton, és győzni tudtak ellenük.

Gólszerző: Dobri S. (2). Jók: az egész csapat, ill. mindenki. Kiállítva: Bontó (63., Teskánd).

Zalaszentgrót–Lenti TE 6-0 (4-0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási (Horváth B.), Tóth D., Gájer (Fábián), Ferenczi (Farkas F.), Csik (Kiss L.), Iberhart, Kiglics, Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Lenti: Balogh Ba. – Bakos, Sárkány, Takács, Szabó K. (Simon), Balog (Tóth B.), Orbán (Balogh Be.), Lovrencsics, Mentes, Biharvári, Kondákor (Illés). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

A szerdai kupamérkőzés után újra találkozott a két csapat. Az első félidőben a hazaiak érvényesítették a papírformát, uralták a mérkőzést, ami a rúgott gólokban is megmutatkozott. A félidő után sem változott a játék képe, a Zalaszentgrót továbbra is irányította a meccset. Sajnálatos sérülések beárnyékolták a találkozót, a hazaiak mielőbbi gyógyulást kívánnak a vendégjátékosoknak.

Gólszerzők: Ferenczi (2), Pődör, Horváth D., Iberhart, Kiglics. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tudósítottak

Góth Imre (Gyenesdiás), Herczeg Imre (Zalalövő), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kárpáti István (Semjénháza), Kühne László (Szepetnek), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).