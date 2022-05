A házigazda Zalalövői Autó- Motor Sport Egyesület elnöke, Szabó József elmondta: eredetileg autókrosszfutamokban gondolkodtak, de a Salla Ring és a környező területek alkalmasak off-road-programok megszervezésére is, ezért nyitnak ebbe az irányba is. – A volt bányaterület, ahol a Salla Ringet kialakítottuk, is rendelkezik annyi fás területtel, illetve olyan terepviszonyokkal, amelyek alkalmassá teszik az off-road-programokra – mondta Szabó József. – Emellett Zalalövő, Zalacséb és Zalaháshágy önkormányzatai is nyitottak arra, hogy területükön jelöljünk ki további útvonalakat és versenypályákat, így a lehetőségek gyakorlatilag korlátlanok.

A következő versenyen már új területeket is szeretnénk bevonni. Szabó József úgy folytatta: mindezt a résztvevők is megerősítették. A kétnapos versenyre 58 autót neveztek be, a környékbeli és zalai off-roadversenyzők mellett többek közt az Alföldről, Veszprémből, Mosonmagyaróvárról és az észak-magyarországi régióból is jöttek résztvevők, akik mind elismerően szóltak a zalai versenyhelyszínről. – A nagyszámú nevezésnek köszönhetően már első alkalommal hat kategóriában hirdethettük meg a versenyt – folytatta Móricz Zsolt, az egyesület elnökhelyettese.

– Pénteken egy éjszakai futammal kezdtünk, melynek során közel tizenkét kilométert kellett a versenyzőknek teljesíteniük. A szombati nappali futamon pedig mintegy húsz kilométer várt a nevezőkre. Természetesen voltak gyorsasági és speciális szakaszok is, ahol az ellenőrző pontokat kellett a résztvevőknek érinteniük. A speciális szakaszokra kifejezetten nehéz terepviszonyok voltak jellemzők, így azok a járműveket és a versenyzőket egyaránt alaposan próbára tették.