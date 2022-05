A vb-t 50, 55 és 60-as férfi, valamint 60-as női korosztályok számára rendezték meg ebben az évben. A mezőny tekintélyparancsoló volt, hiszen negyvennégy ország mintegy ötszáz teniszezője indult idén a viadalon.

Első körben a csapatbajnokságra került sor, majd a páros és egyéni számok következtek.

– A nyitómérkőzésen a világbajnok hollandoktól 3:0-ra kaptunk ki, ez megfelelt a papírformának – kezdte az eredmények felidézését hazaérkezése után Eke László. – A második csoportmérkőzésünkön Svájctól szoros mérkőzésen 2:1-es vereséget szenvedtünk. A versenyrendszer alapján ezt követően a 17–25. helyezésért folytathattuk a harcot. Itt először Dél-Afrika csapata következett, amely ellen megszereztük az első győzelmünket, ráadásul magabiztos, 3:0-s arányban. Aztán hatalmas, hétórás küzdelem következett Argentína ellen, ám a szerencse sajnos nem állt mellénk, mert 2:1-re kikaptunk. Ez az eredmény egyébként megegyezett azzal, amivel a két csapat egy évvel ezelőtti összecsapása zárult. Az utolsó napon még 2:1-re legyőztük Finnországot, és ezzel a 19. helyen végeztünk.

Eke László elmondta még, hogy párosban, Kovács Zsolttal, ezúttal sajnos nem sikerült megismételnünk tavalyi bronz­érmünket. Bekerültek ugyan a legjobb 16 közé, ám ott tie breakben kikaptak egy finn párostól. Eke László egyéniben is megmérette magát, ám itt a 128-as főtáblán nem kedvezett neki a sorsolás: nem számolták el egy tavalyi eredményét, és egy előrébb rangsorolt argentin ellenfelet kapott, aki aznap jobb volt nála. Ugyanakkor nem maradt benne rossz szájíz a vb-vel kapcsolatban:

– Nagyszerű volt játszani ezen a seregszemlén, és elégedett vagyok az elért eredményünkkel is. Életem egyik legnagyobb élményének számított a tavalyi és az idei világverseny. Palm Beachen olyan klub fogadott minket, ahol százezer dollár az éves tagdíj, és persze ennek megfelelő a környezet. Szeretnék továbbra is a magyar válogatottban maradni, ezért gyűjtöm majd a pontokat külföldi versenyeken. Célom, hogy Európa-bajnokságon, valamint újabb világbajnokságon is indulhassak a jövőben.