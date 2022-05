Kanizsa Vízilabda– VIWA-II. Kerület 21-15

(5-1, 8-3, 6-6, 2-5)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Duray, Győri.

Kanizsa: Ambrusz – Vass B. 4, Szőke B. 5, Marnitz 4, Szávai 4, Márkus 3, Balaska. Csere: Ajkay-Takács (kapus), Vlaszák, Kaszper, Balli 1. Edző: Regős Áron.



A feladat gyakorlatilag kötelező volt, s a Kanizsa Vízilabda együttese úgy gyürkőzött neki a találkozónak, hogy gyorsan döntésre viszi a dolgot fővárosi ellenfelével szemben. A második negyedben tovább folytatódott a kanizsai gólgyártás, hogy aztán az utóbbi hetek legeredményesebbje, Marnitz Gergő mellé ezúttal már zárkóztak fel mások is a gólok terén: így tett Szávai Károly és Szőke Benedek is. Idővel persze kissé a lendület alábbhagyott, így az ellenlábas előbb nem hagyta, hogy nőjön a tekintélyes különbség, az utolsó felvonásban pedig még zárkózni is tudtak az így is biztos győztesnek számító Kanizsa Vízilabda ellen.



Jók: Ambrusz, Szőke B., Marnitz, Szávai.



Regős Áron: „Elég foghíjas volt a csapat, mert volt eltiltott, volt vizsgára készülő játékos, illetve a három ferencvárosi, kettős igazolással nálunk játszó srác az ifjúsági bajnokság nyolcas döntőjében szerepelt. Ennek ellenére az első két negyedben nagyon jól játszott az együttes, Ambrusz Zsombor kapusunk is remekül védett. Elszenvedtünk egy cserés kiállítást az elején, ezáltal még kevesebben maradtunk, ezért sokat kellett játszani mindenkinek, emiatt a harmadik és a negyedik negyed már nem sikerült jól. Mindazonáltal ezzel a győzelemmel végérvényesen bebiztosítottuk a második helyünket a bajnokságban, így az utolsó két meccsünk eredményétől függetlenül tudunk már készülni az osztályozóra, a Szentes ellen, amin szeretnénk jól szerepelni.