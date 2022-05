ZTE FC–Gyirmót FC Győr 0–1 (0–0)

Zalaegerszeg, 1902 néző. Jv.: Erdős (Tóth Ii., Becséri).

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Kálnoki-Kis, Serafimov, Bedi (Milovanovikj, 61.) - Sankovic - Grzan (Halilovic, 61.), Tajti, Sporjaric, Meshack (Gergényi, 41.)- Zsóri (Szalay, 46.). Megbízott vezetőedző: Molnár Balázs.

Gyirmót FC: Rusák - Szegi, Csörgő, Széles, Zeke - Nagy P. (Hajdú, 84.), Vass Á. (Radics, 56.), Ventúra (Kovács D., 56.) - Medgyes, Varga B. (Simon A., 72.), Hasani (Herjeczki, 56.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gólszerzők: Varga B. (47.)

Sárga lap: Kálnoki-Kis (25.), Halilovic (71.), illetve Varga B. (15.).

Búcsú. Mindez igaz volt mindkét vasárnapi mérkőző félre, csak éppen óriási volt a különbség a kettő között. A ZTE FC az utolsó hazai mérkőzésére készült és ha "belehúz" a hátralévő két találkozóján, még a hatodik helyezést is elérheti. A Gyirmót FC viszont az élvonalbeli búcsújára készülhet, hiszen a sorsa megpecsételődött azzal, hogy szombaton a Bp. Honvéd pontot szerzett, így a kisalföldiek már biztosan nem tudnak megkapaszkodni az NB I.-ben.

A ZTE FC a hétközi, FTC elleni mérkőzésen 5-3-as vereséget szenvedett, de kimondva, kimondatlanul is tudni lehetett, hogy néhány játékost pihentetnek majd a zalaiak, készülve az utolsó hazai találkozóra. Zoran Lesjak természetesen visszakerült a kezdőcsapatba és Kálnoki-Kis Dávid is a védelem közepébe. Apropó védelem... A ZTE sok gólt kapott az utóbbi négy mérkőzésen - tizenötöt - , így Molnár Balázs vezetőedző is prioritásnak tartotta csapata részéről, hogy vasárnap már ne legyenek ennyire "gólképesek" hátul. Ami a gyirmótiakat illeti, csalódottan érkeztek Zalaegerszegre, de ez érthető.

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A ZTE FC magához ragadta a kezdeményezést, Meshack-nak volt is jó lövése, de a 9. percben Demjénnek kellett - szó szerint - Varga lábáról leszedni a labdát, amikor betört a tizenhatoson belülre. Az egerszegiek kezdeményeztek többet, de a pontosság hiányzott, főleg a beadásoknál, így a gyirmóti védelem rendre hárított. Túlzottan nagy iramról nem lehetett beszélni, no meg látványos futballról sem ebben az esetben. Aztán a 25. percben Tajti lőtt kapura egyből egy oldalról betett labdát, de Rusák megfogta a lövést. A 34. percben ritkán látható helyzet maradt ki: Grzan támadta meg Csörgőt, akitől utolsó emberként elvette a labdát, kapura törhetett, elhúzta Rusák mellett is a labdát, de jobbról, az ötös sarkától mellé lőtt... Aztán Meshack-ot kellett másodszor is ápolni, aki jelezte: nem megy tovább. Előtte is már ápolni kellett, az oldalát fájlalta, hiszen korábban kapott egy ütést rá. A 39. percben a Gyirmót hagyott ki nagy helyzetet: Demjén tenyerelte pontosan Varga elé a labdát, aki az ötös vonaláról fejelt mellé... Aztán jött a másik oldalon is egy helyzet: Kálnoki-Kis akadályozta meg Rusákot, hogy kirúgja a labdát, ami Zsórihoz került. A kapu üres volt, Zsóri viszont az egyszerű megoldás helyett "rabonázással" próbálkozott 17 méterről. Persze, hogy mellé... Ez az, ami egy ilyen meccsen nem fér bele. Mondjuk úgy, hogy a figyelem és koncentráltság hiányára utalt a jelenet, és akkor diplomatikusan fogalmaztunk.

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Zsóri nem is jött vissza a második félidőre, aztán vezetéshez jutott a Gyirmót. A 47. percben Medgyes a bal oldalról passzolt a kapu előterébe, ahol Varga B. megelőzte őrzőjét és szépen , az ötösről a felső sarokba lőtt, 0-1. Ismét hátrányba került a zalai csapat, ugyanúgy, mint a legutóbbi négy találkozóján. Nem is találta a ritmust a zalai csapat, Kovács D. lövését kellett Demjénnek jó ütemérzékkel kiütnie. Veszélyesebben játszott ekkor a Gyirmót, de aztán a ZTE helyzete következett. A 69. percben szép zalai adogatás után Halilovic lövését tolta a léc alól szögletre Rusák. Rögtön ezután gyirmóti kontra végén védett megint nagyot Demjén... Az egerszegieknek leginkább gólra lett volna szükségük, hiszen érezhetően nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel a zalai csapat. Kapkodó volt a játéka, és ahogy fogyott a játékidő, annak szurkolhattak a hazai hívek, hogy csapatuk legalább döntetlenre mentse ezt a meccset. A 82. percben az előrehúzódó Serafimov lőhetett 7 méterről, de Rusák testtel hárított. A védő Serafimov az utolsó percekre szinte már támadóként játszott, annyiszor zárkózott fel a támadásokhoz. A ZTE-nek nem sikerült betalálnia, ami azt jelentette, hogy sorozatban ötödször kapott ki, ebből háromszor hazai pályán.

A Gyirmót is győzött Egerszegen - sovány vigasz neki mindez, hiszen búcsúzik az élvonaltól.