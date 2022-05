A versenyt az idén indított Nyugati Kupa részeként rendezték meg. A fő szervező Lakatos Dezső elmondta: nagyon ritkán fordul elő, hogy az érdeklődők egyszerre láthatják mindkét szakág képviselőit, ráadásul a kustánszegi versenyen a Dunántúl legjobbjai csaptak össze.

– Az autókrossz-viadalra hat kategóriában 38 autót neveztek be, illetve volt két quadosunk is – mondta Lakatos Dezső. – A résztvevők többsége a nyugat-dunántúli régióból érkezett, de akadtak Mór környékéről, illetve Ausztriából is. Az off-road-versenyt négy kategóriában hirdettük meg, azon 26 jármű vett részt.

Az off-road-pályát a szak­ág egyik jól ismert zalai képviselője, Horváth Ferenc, azaz Lispy tervezte meg. A versenyzők szerint kifejezetten nehéz, a technikát és a járművezetők tudását, tapasztalatát egyaránt igénybe vevő terep várt rájuk, de olyanok is akadtak, akiken kifogtak az akadályok. Az autókrossz ugyancsak közönségbarát versenyt hozott, látványos előzésekkel és borulásokkal is tarkítva.

Az off-roadosok technikás pályán versenyezhettek

A versenyen a zalai indulók kifejezetten jól teljesítettek, több kategóriában is megyénkbeli győzelem született. Az autókrossz szakágban a kustánszegi Lakatos Dominika (kis kategória) és Lakatos Lénárd (közép kategória) is a dobogó legfelső fokára állhatott, Lakatos Dominika emellett a szuperfutamot is megnyerte. Az autókrossz szakág további győztesei: Horváth Vivien (Szombathely, junior kategória), Németh Péter (Szombathely, időmérős kis kategória), Horváth Zoltán (Szombathely, időmérős nagy kategória), Christian Nemecek (Ausztria, szöcske), Müller Christian (Ausztria, quad), Magyar Dorina (Rum, női kategória).

Az off-road szakág profi nagy versenyét a zalalövői Gyar­mati Attila és Hordós Nóra párosa, a profi kis kategóriát a szintén zalai Geráth Péter és Geráth Gábor nyerte. Az open nagy kategória győztese a Halász Gábor és Farkas Gábor alkotta team, az open kicsi kategóriában pedig Pintér Péter és Pintér Roland végzett az első helyen.