Keszthelyi Haladás–Letenye 2-2 (1-2)

Keszthely. Jv.: Vass Zs.

Keszthely: Pintér Á. – Németh L. (Farkas K.), Király, Kocsis, Zsohár, Horváth G., Lázár, Marton, Varga Gy., Pas, Pintér T. (Hegedűs). Edző: Horváth Gábor.

Letenye: Kondricz – Sznopek, Balazsin, Őri, Farsang, Gyergyák, Szente, Stropka, Kanizsai, Papp D., Ernszt.

Gyenge színvonalú mérkőzésen igazságos döntetlen.

Gólszerzők: Varga Gy., Horváth G., ill. Kanizsai, Ernszt. Jók: Pintér Á., ill. az egész csapat. U19: Keszthely–Letenye 11-0.



Cserszegtomaj–Z-NET Telekom Becsehely 5-4 (3-4)

Cserszegtomaj. Jv.: Vizi I.

Cserszegtomaj: Emecz – Boros, Pető, Sándor, Tóth G. (Fekete), Kovács B., Kovács R., Mikola, Belák, Németh Sz., Török (Lénárd). Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Becsehely: Takács – Horváth F. (Török Má.), Májer S., Bölcz, Török Mi., Bódi (Mezriczki), Májer M., Szakony, Födő (Orsós), Molnár M., Navracsics. Edző: Vittman Ádám.

Jó mérkőzést játszott a két csapat, a játékrész elején gyorsan vezetést szereztek a hazaiak, azonban egy kisebb rövidzárlatot követően a becsehelyiek megfordították a mérkőzés állását. Több védelmi megingást is kihasználtak a csapatok, így az első félidőben már hét gól esett. A második játékrészre a hazai csapat rendezte a védekezését, és magabiztos játékkal a maga javára fordította a találkozót. A második félidei teljesítményének köszönhetően teljesen megérdemelt győzelmet aratott a Cserszegtomaj a jó erőkből álló vendégcsapat ellen.

Gólszerzők: Török (2), Tóth G. (2), Kovács B., ill. Molnár M. (2), Bölcz, Navracsics. Jók: az egész csapat, ill. Bölcz, Molnár M. U19: Cserszegtomaj–Becsehely 0-7.



Sportklub Gutorfölde–Bak 1-2 (0-0)

Gutorfölde. Jv.: Földszin A.

Gutorfölde: Nyakas Ba. – Cserép, Tuboly, Jakab, Szabó B., Major (Domján), Bátorfi, Bujtor, Józsa, Nyakas Be., Jandó. Edző: Varga Róbert.

Bak: Timbókovics – Varga T., Fülöp, Pintér, Somodi, Tóth T., Bohár, Réczeg, Horváth A., Karakai, Eszter. Edző: Eszter Róbert.

Nagyon mélyen forma alatt játszott a hazai csapat, és a rossz teljesítmény megbosszulta magát, így vesztesként hagyták el a küzdőteret egy gyengébb ellenféllel szemben.

Gólszerzők: Tuboly (11-esből), ill. Fülöp, Bátorfi (öngól). Jók: senki, ill. az egész csapat. Kiállítva: Somodi (78., Bak). U19: Gutorfölde–Bak 12-1.



Nagykapornak–Kertigepvilag.hu-Böde 1-2 (0-0)

Nagykapornak. Jv.: Egyed P.

Nagykapornak: Földes – Peresztegi (Molnár M.), Németh D., Tóth K., Sali Z. (Tüh), Hajdu, Takács, Kiss B., Kiss Sz., Lakatos, Kövécs (Sali Á.). Edző: Erdős János.

Böde: Széplaki – Mavolo, Kiss M., Mehdi, Flander, Éder, Szerdahelyi, Sebők, Horváth Sz., Propszt (Lepár), Turi. Edző: Kósa László.

Gyenge első félidő után a második játékrész elejére a vendégcsapat nagyobb iramra kapcsolt, kétgólos előnyre tettek szert, melyet a meccs végén a hazaiak egy kis szerencsével akár meg is fordíthattak volna.

Gólszerzők: Takács, ill. Horváth Sz., Mavolo. Jók: az egész csapat, ill. Széplaki, Sebők, Horváth Sz., Lepár. U19: Nagykapornak–Böde 5-2.

Az ATE II játékosa, Péhl Kristóf (balra) küzd a labdáért a botfai Regel Patrikkal a két csapat hét végi mérkőzésén



Zalaware-Botfa–Magnetic Andráshida TE II 1-2 (0-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor P.

Botfa: Szilasi – Jankovics, Regel, Németh B. (Sóska), Sziráki, Bangó, Milics, Góczán, Horváth G. (Szabó Z.), Kosaras, Kecskés. Edző: Bócz Lajos.

Andráshida TE II: Jakab – Szipőcs, Péhl B., Nagy B., Völler, Kaprinai, Gortka D., Májer (Kalamár), Gortka G., Péhl K., Agg (Solymosi). Edző: Szabó II Zsolt.

A hazai csapat sok helyzetet hagyott ki, amit az andráshidai agilis fiatalok kihasználtak.

Gólszerzők: Milics, ill. Kaprinai (2). Jók: Szilasi, ill. Kaprinai (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.



Police-Ola–Windoor-Páterdomb 5-0 (2-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor M.

Police-Ola: Kovács G. – Tausz (Palatin), Makovecz (Kócza), Tóth D. (Németh K.), Cseke, Darabos (Toplak B.), Mikó, Hajas, Langer (Káli), Szekeres (Toplak G.), Lukács. Edző: Konrád Péter.

Páterdomb: Lóránt – Sipos (Németh B.), Bedő, Gyenese R. (Németh A., Hári), Méhes, Csurgai B., Csikós, Pánczél, Boronyák (Balázs), Csurgai D., Gyenese T. Edző: Horváth András.

Az első fél órában mindkét csapat a biztonságra törekedett, felesleges kockázatot nem vállaltak fel, ennek eredményeként mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben. Aztán a hazaiak a félidőhöz közeledve gyorsan kétgólos előnyre tettek szert egy kiváló átlövést, majd egy remek egyéni megoldást követően. A második játékrészre a gólok a hazaiakat megnyugtatták, míg a vendégek játéka kapkodóvá és pontatlanná vált, ráadásul a hazai cserék három gól mellett további lendületet vittek be a pályára, mellyel eldőlt a mérkőzés kimenetele.

Gólszerzők: Kócza (2), Tóth D., Darabos, Toplak B. Jók: az egész csapat, ill. Csikós. U19: Police-Ola–Páterdomb 4-0.



Sava Bors(f)a-Borsfa–Zalaszentiván 0-4 (0-0)

Borsfa. Jv.: Táncos Sz.

Borsfa: Horváth J. – Czigány, Lervencz, Németh D. (Horváth M.), Zarycki, Bekő, Kodela, Somogyi, Szakony G. (Bethlen), Kanizsai, Szakony M. Edző: Gérnyi István.

Zalaszentiván: Kovács Á. – Németh Á., Orbán, Csiszár, Rumi Ro., Rumi Ró., Németh A., Thuróczi (Rinkó), Tóth B., Udvardi, Bogdán (Kiss B.). Edző: Balog Zoltán.

Megérdemelten nyert a vendégcsapat.

Gólszerzők: Rumi Ró. (2, egyet 11-esből), Kiss B., Rinkó. Jók: Kanizsai, Somogyi, Kodela, ill. az egész csapat. U19: Borsfa–Zalaszentiván 1-1.



MP Kanizsa Murakeresztúr–ADA Nova 11-1 (6-1)

Murakeresztúr. Jv.: Cserfő Gy.

Murakeresztúr: Németh B. (Nikli) – Békefi, Mohácsi (Plánder), Orbán, Tulézi, Szabó I., Szilveszter (Vékony), Rácz, Márkovits, Gerencsér (Talabér), Gyuranecz. Edző: Visnovics László.

Nova: Lendvai – Jakab, Süket, Nagy J., Varga T., Szekeres, Simon, Szabó T., Hajdu, Varga D., Horváth T.

A hazai csapatra az ellenfél az elején egy kicsit ráijesztett, de a gyorsan szerzett vendég­előnyre rögtön válaszolni tudott, és a mérkőzés végéig hatalmas fölényben játszott. A Murakeresztúr ilyen arányban is megérdemelten nyerte a találkozót a sportszerűen küzdő ellenféllel szemben.

Gólszerzők: Gyuranecz (3), Szilveszter (3), Rácz (2), Márkovits, Orbán, Tulézi, ill. Szekeres. Jók: Gyuranecz (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki. U19: Murakeresztúr–Nova 1-1.



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA



1. Police-Ola 24 22 2 0 92 - 16 68 2. Böde 25 19 5 1 57 - 17 62 3. Becsehely 25 17 2 6 77 - 31 53 4. Botfa 25 14 3 8 54 - 49 45 5. Gutorfölde 25 12 3 10 61 - 47 39 6. Murakeresztúr 25 12 3 10 71 - 58 39 7. Cserszegtomaj 25 10 4 11 59 - 68 34 8. Keszthely 25 8 9 8 61 - 56 33 9. Bak 25 10 5 10 52 - 56 32 10. Nagykapornak 25 10 2 13 58 - 70 32 11. Páterdomb 25 9 4 12 34 - 45 31 12. Zalaszentiván 25 7 6 12 37 - 50 27 13. Andráshida TE II 25 6 4 15 55 - 72 22 14. Letenye 25 5 3 17 41 - 76 18 15. Nova 24 5 3 16 33 - 78 18 16. Borsfa 25 2 4 19 30 - 83 10