Magnetic Andráshida TE–Semjénháza 1–3 (1–2)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Andráshida TE: Kemes – Horváth B., Nikitscher (Takács), Kovács P., Lukács, Kaprinai (Odonics), Kotsis, Bognár (Kovács M.), Cséber (Kovács D.), Balogh A., Péhl. Edző: Bencze Péter.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács P., Novák (Dobri), Schuller, Körösi, Csongár (Earles Matthew), Kapuvári, Bagó (Szilágyi), Pápai, Kozári, Bakos. Edző: Kovács Imre.

A mérkőzés első tíz percében gyorsan kétgólos előnyhöz jutott a vendégcsapat, majd öt perc elteltével szépített az ATE. Lendületes játékkal próbálkoztak a hazaiak az egyenlítésért, de csak helyzetekig jutottak el. A második félidő egyértelmű hazai fölénnyel telt el, a helyzetek többsége pontrúgások után alakult ki, azonban ezek kimaradtak, majd a mérkőzés végén egy szerencsés góllal tovább növewlte előnyét a vendégcsapat. A mérkőzésen a hazaiak a szezon egyik legjobb játékával és küzdeni tudásával nem érdemeltek vereséget.

Gólszerzők: Kovács P., ill. Kovács P., Csongár, Körösi. Jók: Kovács P., Kovács D., Lukács, Péhl, Kotsis, ill. Kapuvári, Körösi, Bakos. U19: Andráshida TE–Semjénháza 3–1.



Flexibil-Top Zalakomár–Technoroll Teskánd 2–5 (1–1)

Zalakomár, 150 néző. Jv.: Lancz Zs.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Csalló, Szőke, Takács (Szefcsik), Kuti, Horváth J., Madarász Z. (Madarász F.), Nagy M., Horváth T. (Rozs), Mészáros, Tinó (Mutter). Edző: Mutter Attila.

Teskánd: Pergel D. (Horváth P.) – Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Molnár A., Szekeres (Szabó B.), Bontó, Major, Nagy M. (Egyed), Bolla. Edző: Pergel Attila.

Alaposan meglepte a hazai csapat a Teskándot a mérkőzés elején. A labdakihozatalaiakat letámadták a komáriak, így hiába birtokolták valamivel többet a vendégek a labdát, előbb két ordító ziccert puskáztak el a hazaiak, majd Takács Dávid révén egy szabadrúgásból a vezetést is megszerezték. A 35. percben Bontó próbált kilépni a hazai védők között, ám Nagy szerelési kísérlete egy ütemet késett, így a kiállítás sorsára jutott. Ezt követően megváltozott a meccs képe, a hazaiak nem tudtak már olyan veszélyesek lenni támadásban, kénytelenek voltak átadni a területet a Teskándnak. Az első félidő utolsó percében egy megpattanó lövés vánszorgott Bontó elé, aki az üres kapuba lőtt, így 1–1-es állással vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játékrészt jól kezdték a vendégek, egy szélről beadott labda találta meg az 51. percben az üresen álló Pergel Bencét, aki megszerezte csapatának a vezetést. Az 56. percben Molnár egy szép egyéni akciót követően lőtte ki a hosszút, 1–3. A 72. perben Nagy Martin maradt üresen, lövését a hazaiak kapusa még védte, de a kipattanó Bontó elé került, akinek ismét csak az üres kapuba kellett passzolnia, 1–4. A 74. percben Takács Dávid ugrott ki a vendégvédők között, és magabiztosan gólra váltotta ziccerét, 2–4. A 83. percben Pergel Bence futotta le a hazai védelemet, és kilőtte a hosszú alsót, ezzel beállította a 2–5-ös végeredményt. A komáriak az őszinte futballjukkal ráijesztettek a Teskándra, viszont a kiállítást követően a vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott. A hazaiak gratulálnak a Teskánd csapatának a bajnoki cím megszerzéséhez.

Gólszerzők: Takács (2), ill. Bontó (2), Pergel B. (2), Molnár A. Jók: Csalló, Horváth J., Mészáros, Takács, ill. az egész csapat. Kiállítva: Nagy M. (35., Zalakomár).



Szepetnek–Femat Csesztreg 1–4 (0–2)

Szepetnek, 130 néző. Jv.: Kondákor M.

Szepetnek: Szekeres P. - Büki (Szilágyi A.), Szabó Be., Fadgyas, Baksai, Szabó Ba., Déri, Orsós R., Nagy T., Dömötör, Horváth M. (Szabó M.). Edző: Németh István.

Csesztreg: Kiss Be. - Horváth Ro., Elek, Póczak, Pál B. (Péter M.), Szekeres R. (Magai), Őri M., Nagy N., Őri Cs. (Horváth Ri.), Kiss Ba. (Őr G.), Kiss Bá. Edző: Tamás Tamás.

A múlt szerdai kupameccs után ezúttal bajnoki keretében látogatott Szepetnekre a Csesztreg együttese, s az eredmény ismeretében összességében annyit azonnal le lehetett szűrni a találkozó tanulságaként: egy olyan összeszedett csapat ellen, amely adott esetben higgadt is, mint a Csesztreg, ilyen szinten nagyon ott kell lenni fejben és fizikumban, hogy sikerüljön sikerrel venni az akadályt. A mút heti megyés kupabravúr után bizony a hazaiaknál fájt itt, húzott ott, nem véletlen, hogy edzőjük, Németh István könnyítettebbre vette a közös munkát, hogy három napra rá újra fittek legyenek, akik pályára léphettek. A vendégek nem véletlenül jutottak vezetéshez, ugyanakkor volt tűzijáték a Csesztreg kapuja előtt is. Egy újabb kapott gól a félidő zárásakor soha nem jön jókor, mint ahogy a második játékrész nyitányakor sem. S még akkor is rengeteg volt hátra a találkozóból, ami 1–3-nál még reménykedésre is jogosíthatta fel a vendéglátókat. Egy hátul elkövetett könnyelműsködés ugyanakkor lezárta a találkozót, a vendégek biztosan nyerték a meccset.

Gólszerzők: Dömötör, illetve Őri M. (2), Őri Cs. (2) Jók: Fadgyas, Orsós R., illetve Elek, Kiss Bá., Nagy N., Őri Cs., Őri M. U19: Szepetnek–Csesztreg 1–6.



Gyenesdiás Kinizsi–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 2–4 (2–2)

Gyenesdiás, 30 néző. Jv.: Farsang.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Hegyi, Fellner (Szokoli), Nedelkó, Tarnóczai, Besze, Czafit, Ács, Zsiga, Sipőcz. Edző: Kocsis Norbert.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Piecs, Fülöp, Dolmányos, László R., Jagarics, Angel, Ötvös, Szőke Á., Abay Nemes. Játékos-edző: László Roland.

A hasonló játékerőt képviselő csapatok sokáig a mezőnyben adogattak, melyből a vendégek alakították ki kezdeti helyzeteiket, értékesíteni azonban nem tudták azokat. A hazaik két szép kontratámadásból megszerezték a vezetést, és úgy tűnt, előnnyel fordulhatnak. Hatalmas eső zúdult a pályára és a megváltozott körülményekhez a kiskanizsaiak alkalmazkodtak jobban. Előbb büntetőből szépítettek, majd akciógóllal egyenlítettek. A játékvezető közben mindkét oldalról kiállított egy-egy meghatározó játékost is. Fordulás után látványos mezőnyjáték következett, majd újabb égi áldás nehezítette a kapusok dolgát és ezt Piecs, valamint Fülöp ki is használta a hajrában, duplázhattak. Az elhamarkodottan kiosztott piros lapok ellenére is sportszerű, küzdelmes mérkőzésen reális eredmény született.

Gólszerzők: Sipőcz, Ács, ill. Piecs (2, egyet 11-esből), Fülöp (2). Jók: senki, ill. az egész csapat. Kiállítva: Czafit (43.) ill. Szőke Á. (40.). U19: Gyenesdiás–Kiskanizsa 14–0.



Lenti TE–Hévíz 1–0 (0–0)

Lenti, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti: Balogh Ba. – Kondákor, Bakos, Biharvári, Sárkány, Koczor (Boronyák), Lovrencsics, Takács, Mentes, Orbán (Orsós), Tóth B. (Balogh Be.). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Hévíz: Kiss J. – Buza, Szindekovics, Pál, Nyári (Filó), Tóth I., Sabján (Bresztovszky), Lajtai (Baki), Meidl, Karakai, Sebestyén (Nagy G.). Edző: Damina László.

Két egyenrangú csapat küzdelméből a több helyzetet kidolgozó hazaiak Sárkány Bence jól eltalált pontrúgásával otthon tartották a három pontot.

Gólszerző: Sárkány. Jók: az egész csapat, ill. senki.



Zalaszentgrót–Zalaszentmihály 9–1 (4–0)

Zalaszentgrót, 250 néző. Jv.: Lapath D.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási (Farkas F.), Tóth D. (Fábián), Iberhart, Gájer, Ferenczi, Horváth B., Csik, Kiglics, Penczák. Edző: Jankovics Péter.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Csilits, Soós M. (Biczó), Vida, Varga P., Soós B., Soós G., Ujvári (Horváth M.), Janda M., Tricsli, Janda Z. (Szentgyörgyvölgyi). Játékos-edző: Biczó Attila.

Egy szerdai kupadöntővel a lábukban várták a hazaiak a mérkőzést, ennek ellenére frissen és lendületesen kezdtek, rövid idő alatt négygólos előnyre tettek szert, jelezve a vendégeknek, hogy ki az úr a háznál. A félidő második felére alábbhagyott a lendület, talán a szentgrótiak tudat alatt elintézettnek tekintették a találkozót. A második játékrész gyors góllal indult, sok helyzetet alakítottak ki a hazaiak, és a kapott gól ellenére is uralták a játékot. Ezzel a mérkőzéssel méltán búcsúzott el a szentgróti csapat szurkolóitól, akiknek köszönik az egész éves biztatást.

Gólszerzők: Gájer (5), Tóth D., Iberhart, Ferenczi, Fábián, ill. Soós B. Jók: az egész csapat, ill. senki. Kiállítva: Pődör (58., Zalaszentgrót). U19: Zalaszentgrót–Zalaszentmihály 5–1.



Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Góth Imre (Gyenesdiás), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kosár Lajos (Lenti), Kühne László (Szepetnek), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).