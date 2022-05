ZTE FC II.– Pápai Perutz FC 1-0 (0-0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Héra.

ZTE: Köcse – Jóna, Sebestyén, Dóczi, Szántó (Halmai, 64.), Fehér B., Megyesi (Őr, 29.), Papp Cs., Szalay (Posztobányi, 83.), Papp L., Bedő (Szökrönyös Z., 46.) Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerző: Halmai (93.).



A ZTE első csapatának keretéből ezúttal csak fiatalok játszottak vissza. A rutinos vendégcsapat ellen a hazaiak rendkívül szervezetten, koncentráltan futballoztak. A vendégeknek nem sikerült fogást találniuk a ZTE-n, végig a házigazda akarata érvényesült. Döntetlen színezetű mérkőzésen a zalaiak a legjobb lélektani pillanatban szerezték meg a győztes gólt, hiszen a Pápának már nem volt ideje válaszolni.

Koller Zoltán: „Gratulálok a fiúknak, a rutinos vendégek ellen rendkívül jól játszottunk. Az értékes győzelem a szív és a lelkesedés diadala volt.”



VLS Veszprém– Tarr Andráshida 6-0 (2-0)

Veszprém, 200 néző. Jv.: Büki.

Andráshida: Kálovits – Pataky (Szőke, 88.), Szinay, Bakó (Szabó L., 65.), Ábrahám, Szabó M., Fábián K., Dömötörfy (Fábián B., 88.), Szabó B. (Zsuppán, 79.), Czafit B., Karóczkay (Temlén, 88.). Edző: Dobos Sándor.

G.: Molnár (24.), Major (36., 48.), Gálfi (60.), Kálovits (68. – öngól), Kovács D. (72.).

A vendégeknél a közelgő érettségi vizsgák miatt újabb hiányzókkal kellett számolni. A zalai csapat az első fél­időben becsülettel helytállt az esélyesebb Veszprém ellen, bár figyelmetlenségek miatt kapott két elkerülhető gólt. Fordulás után már sokkal inkább kiütközött a két csapat között meglévő tudásbeli különbség. A jóval nagyobb játékerőt képviselő házigazda megérdemelten nyert.

Dobos Sándor: „Az első félidőben jól játszottak a fiúk, annak pedig külön örülök, hogy ismét több újonc fiatal kapott nálunk lehetőséget.”



Komárom VSE– FC Nagykanizsa 1-1 (0-1)

Komárom, 100 néző. Jv.: Gáspár A.

FCN: Horváth M. – Pál D., Kovács Gy., Major, Horváth B. – Kószás (Kretz, 77.), Béli M. – János (Kollár, 77.), Szabó P., Lőrincz – Török (Péntek, 72.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

G.: Simigla (55.), ill. Lőrincz (45.). Kiállítva: Kovács Gy. (FCN, 82.).

Az eredményt illetően a kiesés által fenyegetett hazaiakon volt inkább nyomás ezen a találkozón, s a vendégek is játszottak nyugodtabban a nem túl színvonalas első játékrész során. A Kanizsa a legjobbkor, a játékrész utolsó pillanataiban szerezte meg a vezetést. Fordulás után valamelyest fokozta a nyomást a Komárom, de a zalaiaknak a viszonylag gyors egyenlítés után is volt lehetőségük visszaszerezni a vezetést. Igaz, gólhelyzeteik a hazaiaknak is akadtak.



Gombos Zsolt: „Csalódott vagyok, hogy nem nyertünk, de a játékosaim mindent megpróbáltak. A mérkőzés megmutatta, milyen az, amikor egy csapat játékosai profik, miközben nekem számtalan külső körülményre is figyelnem kell a felkészülés során.”

További eredmények: Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia 6-0, Fehérvár II.–BVSC 2-0, Puskás II.–Tatabánya 1-0, Gyirmót SC–Kelen 0-0, Érd–Kaposvár 0-2, Gárdony–Sopron 5-0. Lapzárta után: Bicske–Balatonfüred. BI, KL



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA