A ZTE FC egy ponttal előzte meg a forduló előtt szombati riválisát és a negyedik helyezés - ami még lehetséges kupaindulást jelenthet a szezon végén - mindkét csapatnak elérhető közelségben van. A Paks a héten egy nagy sikerélményt már elkönyvelt, hiszen bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, a ZTE FC viszont a tolnaiak által legyőzött Újpesttől kapott ki legutóbb 4-0-ra.



A zalaiaknál Nikola Serafimov öt sárga lapja miatt hiányzott a védelem tengelyéből, így Kálnoki-Kis Dávid újra kezdőként szerepelt. Mire az ember átfutott a felállásokon, már vezetett is a Paks. A 4. percben Haraszti balról nézett fel, lágyan középre emelt, ahol érkezett a gólkirály-jelölt Ádám Martin, akinek "ujjgyakorlat" volt négy lépésről a kapuba bólintania, lévén, hogy lemaradtak róla, 0-1. A Paks a folytatásban is könnyedén, látszólag minden teher nélkül futballozott, így a 10. percben Haraszti - éppen onnan, ahonnan a gólpasszt adta - ezúttal kapura emelt és Demjénnek a léc alól kellett szögletre mentenie a labdát. Úgy tűnt, hogy a zalaiak nem egészen kapták el a meccs ritmusát, és nehezen birkóztak meg a három belső védős paksi alakzattal is, hiszen támadásaiknál a két szélső is visszazárt. Aztán elérte a hőfokot a ZTE FC is és a 19. percben egyenlített. Az érdem Tajti Mátyásé, amikor Gergényi bal oldali beadása Szabó J. lábán felpattant, ő pedig kissé jobbról 14 méterről nem vacakolt, hanem egyből ellőtte az aláhulló labdát, ami laposan a jobb sarokban kötött ki, 1-1. Érezhetően megnyugodott a házigazda, stabilabb lett a játéka az egyenlítés után, a 33. percben egy szépen kivitelezett támadás végén Tajti került megint helyzetbe, de most az oldalhálóba lőtt. A 37. percben viszont már összejött a zalai gól. Halilovic futott el a jobb oldalon, kétszer is "meghintáztatta" Szabó Jánost. Beadását Kinyik kifejelte, de éppen Meshackhoz, aki a 16-os vonalától ballal remekül helyezett a kapuba, Nagy kapus már hiába nyújtózkodott, 2-1. Megfordította tehát az eredményt a ZTE FC csapata a szünetig méghozzá megérdemelten, ugyanis rendezni tudta a sorait a gyengébb kezdés után.



Az, hogy a Paks nem nyugodott bele az eredménybe jelezte: Bognár György két helyen is változtatott csapata összeállítását és hazai oldalon Molnár Balázs is. Böde Dániel pályára küldésével a paksiaknál immár két robosztus támadó volt elöl, hiszen Ádám Martin sem az a kifejezett filigrán alkat... A ZTE FC igyekezett türelmesen futballozni, hiszen a másik oldalon megvoltak azok a szereplők, akik bármikor képesek villanni, Lásd az 53. percet, amikor Böde használt ki egy hibát és tényleg csak centikkel fejelt a kapu mellé. Összességében viszont az egerszegiek irányítottak, de aztán következett két olyan perc, amikor teljesen leblokkoltak. Az 59. percben Medgyes bal oldali beadásánál Ádám Martin az ötösről úgy fejelt a kapuba, hogy Gergényi és Kálnoki kis is közrefogta, 2-3. Két perc múlva pedig a csereként beállt Nagy R. nyesett középre, Ádám a rövid sarok felé mozogva még beleszúrt a labdába, amely így a vetődő Demjén keze mellett a jobb alsó sarokban kötött ki, 2-3. A paksi csatárnak ez volt már a harmadik találata, összességében a 29. góljánál tart a szezonban. A ZTE hívei aztán pár perc múlva ünnepeltek, de korán, ugyanis Lesjak találata a kezét érintve jutott a kapuba. A 70. percben aztán Lesjak a felső lécre fejelt, ha bemegy ez már szabályos lett volna. Maga a mérkőzés nem cáfolt rá a két csapat utóbbi években rendezett találkozóira és hagyományaira, hiszen most is potyogtak a gólok, és még volt bőven idő a mérkőzésből is hátra. A ZTE harcolt az egyenlítésért, ez benne volt a játékában, nagy erőfeszítéseket tett ezért, de egyre kevesebbszer jutott el a paksi kapu előterébe. Pedig a mérkőzés összképe alapján megérdemelte volna legalább az egyik pontot, csakhogy, mint mindig most is a gólok számítottak. Az utolsó percekben volt két ígéretes ZTE-helyzet, hogy aztán az utolsó pillanatban Kovácvs Nikolasz látszólag megrúgja a fejelni igyekvő Mocsi Attilát. Az ötösön belül, de a VAR szerint nem volt büntető.... Pedig, akár lehetett is volna.



A két csapat játékosai összeszólalkoztak, volt nagy lökdösődés a lefújás után, Bogár Gergő játékvezetőt pedig enyhén szólva sem zárta szívébe az egerszegi publikum.