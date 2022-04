PVSK–Zalakerámia-ZTE KK 60-79 (9-25, 12-18, 20-22, 19-14 )

Pécs, 300 néző. Jv.: dr. Mészáros, Goda, Kovács N.

PVSK: Carpenter 7/3, Brkic 13, Goldring 2, Haynes-Jones 11/3, Ivosev 9/3. Csere: Donaldson 6, Meleg 9, Popadic, Hőgye, Bíró O 3/3. Vezetőedző: Andrija Ciric.

ZTE KK: Wilson 12, Takács M. 1, De Cosey 21/6, Barnett 15, Horti 3. Csere: Révész 2, Parks 4, Holton 15/9, Németh Á. 5, Polster A. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

A kieséstől fenyegetett csapatok alsóházi mezőnyében a ZTE KK várta ezt az újabb fordulót a legkedvezőbb helyzetből, amely két győzelemmel szerzett többet a PVSK-nál. Az egerszegieken talán mégsem volt akkora nyomás, mint a pécsieken, hiszen a házigazda egy újabb vereséggel „beragadhatott” volna az utolsó előtti pozícióban... Márpedig az osztályozót helyezést jelent, szóval pécsi oldalon nem lehetett más a jelszó, mint győzni.

Ugyanez a kérdés foglalkoztatta a ZTE KK játékosait is, pláne úgy, hogy a szezon során kétszer is kikaptak a PVSK-tól... A szombaton, a Paks ellen fontos sikert elkönyvelő egerszegiek gyorsan elkapták a fonalat, De Cosey és Wilson vezérletével 19-9-re is elléptek az első negyedben. Ez így a zalaiak szája íze szerint alakult, de persze még nagyon sok idő volt vissza a mérkőzés végéig. Úgy viszont nem volt gond, hogy a csereként beálló Holton is gyorsan beszállt a kosarat szerzők mellé, és hármasával az eredményjelzőn már ez állt: 9-28. Vagyis, vezetett a ZTE KK, méghozzá magabiztosan az eredményességi mutató (VAL) is óriási különbséget mutatott (5-44). Nem kérdés, hogy az egerszegiek javára. Volt már húsz pont is közte (10-30), amikor a PVSK kezdett valamit faragni a hátrányából, így Emir Mutapcic, a zalaiak mestere kellő időben hívta magához fiait. Pillanatok alatt visszaállt a biztos vezetés (14-36, 14-39). Csak az utolsó percben tudott kozmetikázni az eredményen a PVSK, de teljesítményéről akkor is sokat elárul a mindössze 21 dobott pont egy félidő alatt. Természetesen a második húsz percre az volt a kérdés, hogy lesz-e innen visszaút a a pécsieknek, illetve, hogy a ZTE KK továbbra is annyira komolyan veszi ezt a találkozót, ahogy tette az első felvonásban. Merthogy, ezt a csatát már csak az egerszegiek veszíthették volna ez.

A PVSK még nem adta fel, ezt jelezte, hogy Haynes-Jones hármasával feljött (31-47), ami intő jel volt a zalai szakmai stábnak is. Jött az időkérés, de Cosey hármasa, majd Németh duplája visszaállította a 20 pont feletti különbséget (31-52). Az utolsó negyedre 65-41-es zalai vezetéssel „futottak neki” a mérkőző felek. Az, hogy számszerűleg mennyi lett az eredmény, a légyeget tekintve mellékes.

Győzött a Zalakerámia-ZTE KK, amely ezzel a sikerrel hatalmasat lépett afelé, hogy a szezon végén elkerülje a kiesési osztályozót.

És, ez a lényeg!

Az alsóház másik szerdai mérkőzésén: Nyíregyháza–Paks 67-73.