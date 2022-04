Zalakerámia-ZTE KK–Pécsi VSK-Veolia 86-83 (25-16, 19-27, 27-18, 15-22)

Zalakerámia-sportcsarnok, 600 néző. Jv.: dr. Mészáros, Söjtöry, Csabai-Kaskötő.

ZTE: Wilson 19/3, Takács 6, Barnett 17, Holton 14/12, Horti 2. Csere: Makkos 4, Révész 4, Németh 10, Csuti 7/3, Polster 3/3. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

PVSK: Donaldson 8/3, Meleg 10/3, Brkic 17, Ivosev 22, Haynes-Jones 18/3. Csere: Goldring 6/6, Bíró 2. Vezetőedző: Drazen Brajkovic.



Fotó: Jóna István



Pár hete még éles harcot vívott mindkét csapat azért, hogy lehetőleg elkerülje az utolsó két helyezés valamelyikét, ám mostanra zalai oldalon nyugodhattak meg. A ZTE KK ugyanis a legutóbbi paksi győzelmével már elérte, hogy a 10. vagy pedig a 11. helyezést éri majd el. A szerdai vendég, a PVSK viszont már biztosan nem kerülheti el a kiesési osztályozót.

Fotó: Jóna István



A Zalakerámia-ZTE KK együttesénél csak civilben foglalt helyet a kispadion két légiósuk, Deondre Parks és Quenton De Cosey, akik sérülés miatt nem tudták vállalni a játékot. A két együttes legutóbbi (pécsi) összecsapásán magabiztos zalai siker született. Kölcsönös hibák után a zalaiak kapták el jobban a fonalat (11-4), különösen Barnett "húzott bele". Magabiztosan vezetett a ZTE KK, Emir Mutapcic vezetőedző pedig bátran szerepeltethette már azokat a játékosait, akik eddig kevesebb játékperchez jutottak. A célját ugyanis elérte az egerszegi együttes, volt hogy egyszerre öt magyar játékos (Makkos, Csuti, Révész, Németh, Takács) szerepelt hazai oldalon. A közönség nagy örömére pedig a különbséget tartotta a csapat (27-16), Mutapcic mester csak akkor küldte vissza két légiósát, amikor a PVSK kissé zárkózott. Aztán az előny elfogyott, hiszen a 17. percben egyenlített a pécsi együttes (37-37) - hazai időkérés volt a válasz. A dekoncentráltság azért már érződött mindkét együttesen, a PVSK átvette a vezetést is (37-40), de azért egypontos hazai vezetéssel zárult az első félidő (44-43).



A második félidőre hazai oldalon visszatért a pályára a korábban Ivosevvel szóváltásba keveredett Holton, aki valószínűleg lenyugodott és dobott is egy triplát. Újra nőtt a hazai előny, úgy meg pláne, hogy Barnett is betalált (54-47). Horti sportszerűsége is belefért, amikor egy, a hazai oldalnak megítélt bedobásnál jelezte: róla ment ki a labda. Bernett egyébként olyan elánnal játszott, mintha mondjuk ezen a mérkőzésen múlna a jövő évi szerződtetése. Majd meglátjuk... Tíz pont lett megint a különbség (64-54), de pécsieknél nagyon ponterősen játszó Ivosev nem engedte hogy tovább nőjön a különbség (71-61). A Pécs (Ivosev) még próbálkozott, de ezt a meccset már illett megnyernie az egerszegieknek, főleg úgy, hogy gyakorlatilag végig vezettek. A PVSK még izgalmassá tette a végét (84-83) egy perccel a zárás előtt, de ha szűken is, győzött a ZTE KK.



Az egerszegiek a szezon utolsó mérkőzését szombaton a már szintén bent maradt Nyíregyháza vendégeként játsszák.