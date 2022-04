Zalakerámia-ZTE KK - Atomerőmű SE Paks 87-81 (22-18, 27-13, 19-22, 19-28)

Zalakerámia-sportcsarnok, 800 néző. Jv.: Praksch, Csabai-Kaskötő, Söjtöry.

ZTE: Wilson 10, Takács, Barnett 11, De Cosey 31/18, Horti 4/3. Csere: Parks 13/9, Holton 10, Révész 6, Németh 2. Vezetőedző: Emir Mutapcic.

Paks: Brown 6/6, Frank 2, Brzoja 7/3, Eilingsfeld 7, Goins 6. Csere: Keith 30/6, Taylor 7/3, Pajor 3/3, Kovács 13/6, Orgona, Kis. Vezetőedző: Jan Pavlík.

Hármas gyászszünettel kezdődött a meccs: Gorka Szabolcs játékvezető és ellenőr, valamint a Zala Volán korábbi vezetői és edzője, Bolla Jenő, illetve Horváth Jenő emlékére.

Az alapszakaszban a ZTE kétszer is legyőzte a Paksot, legutóbbi két fellépése alkalmával pedig a Szolnok és a Sopron ellen nyert, így kellő önbizalommal léphetett tegnap pályára. Ennek ellenére első öt támadását ponttal fejezte be a Paks (3. p.: 5-9), jött is a hazai időkérés. Bejátszásokkal próbálkozott a palánk alá a ZTE, de igen pontatlanul tette, a következő 3 percben viszont sikerült levédekeznie a Paksot (7-9). A ZTE a 8. percben vezetett először (12-11), de csak pillanatokra. Az első negyed hajrájában a Pakstól két olyan homályt láthattunk távolról, amiből egy is sok lenne egy szezonra az NB I-ben. De Cosey viszont félpályán túli triplával tett pontot a játékrész végére. A folytatásban hirtelen megugrott a házigazda (13. p.: 31-19), a már 13 pontnál járó De Cosey ekkor dudaszós hármassal vetette észre magát. Lepattanózásban most is sokkal jobb volt a ZTE (16-7), és ez a fölény pontok terén is megmutatkozott (17. p.: 43-24). A vendégek az ígéretes kezdés után teljesen elvesztették a fonalat, persze ehhez kellett a ZTE teljesítménye is. Az első félidő alapján azt lehetett mondani: a jobb csapat megérdemelten és reális különbséggel vezetett (49-31).

Wilsonról szólt a második félidő első perce (54-31), de a meccsnek ezzel még nem volt vége, a Paks próbálta megragadni a veszett fejsze nyelét (25. p.: 56-41). Hazai időkérés után Horti triplával (első pontjaival) jelentkezett, de válaszul Keith is dobott egy távolit. A meccs munkás része következett, a vendégek küzdöttek, a ZTE-nek pedig az volt a feladata, hogy őrizze előnyét (28. p.: 63-46). A vendégeket a már 22 pontos Keith vitte a hátán, de a záró negyed még így is biztonságosnak mondható, 68-53-as hazai előnyről indult. A 33. percben, Kovács triplája után 71-60-ra olvadt a hazai előny, a remek napot kifogó De Cosey azonban rögtön válaszolt. A Paks sokszor a sportszerűtlenség határán túlra keményítette védekezését, ebben Frank járt az élen Wilson ellen, és a záró negyed derekán ez végre a játékvezetőknek is feltűnt (35. p.: 77-64).

A Paks rendkívüli erőszakossága nem ízlett a hazaiaknak (a keménység egyik következménye lehetett, hogy Némethet sérülten le kellett cserélni), Kovács viszont újabb triplát dobott (77-67). Brown triplája után tovább csökkent a hazai előny (38. p.: 80-72), a ZTE próbált hosszan támadni és ponttal zárni az akciókat, de utóbbi nem sikerült mindig. Az utolsó perc 85-74-ről és paksi időkéréssel indult, ekkor azért már lehetett bízni benne, hogy meglesz a nagyon fontos siker. És valóban! Az utolsó percen belül Keith és De Cosey is elérte a 30 dobott pontos határt, de nem kérdés, melyikük örült ennek jobban.

Emir Mutapcic: "A legfontosabb, hogy be tudtuk húzni ezt a mérkőzést. Küzdelmes este volt, akadtak hullámvölgyek a játékunkban, de a legfontosabb pillanatokban jó döntéseket hoztunk."

Jan Pavlík: "Megérdemelt a hazai siker. A ZTE a mérkőzést nem a végén nyerte meg, hanem a 8. és a 20. perc között, amikor nem nyújtottuk azt a teljesítményt, amire valójában képesek vagyunk."